認準大腸癌期數　選擇最佳療法

大腸癌是香港第二號癌症，根據香港癌症資料統計中心的數字，2019年共有5,000多宗新症。而確診時僅約一成屬於第一期，第二、三、四期各約佔四分之一左右。

現時，不同期數發現的大腸癌，都有機會採用手術治療，但具體做法會視個別情況而調節：

瘜肉階段

大腸癌當中超過95%是由大腸黏膜腺細胞形成，由正常黏膜變成瘜肉，再由瘜肉轉變成腸癌，這段時間往往長達5至10年。若在這期間進行大腸鏡檢查並發現瘜肉，醫生可即時進行「息肉切除手術」，把大瘜肉整顆切除。

原位或極早期大腸癌

有部分原位或極早期大腸癌經評估後，醫生可為病人進行「內窺鏡黏膜下剝離手術」，用內窺鏡把腫瘤從腸壁切除。

第一期大腸癌

通常單靠外科手術已可根治，即切除腫瘤同時清除淋巴結。治療相對簡單，康復所需時間較短，復發機會也較低。

第二、三期大腸癌

腸癌已深入腸壁，甚至蔓延至附近的淋巴組織，手術仍是首選，但未必可單靠手術根治。部分第二期患者，如果出現高風險因素，例如手術切除標本的邊緣與癌細胞相近，或淋巴結採樣數量不足；顯微鏡下呈現細胞低分化腺癌、淋巴血管或神經周邊侵害；患者求醫時已出現腸塞或腫瘤破裂等，應在手術後接受輔助化療。

而已出現局部淋巴結擴散的第三期患者，由於復發風險較高（五年內復發率可達30%），手術後應盡早接受輔助化療，以減低復發機會。

第四期大腸癌

腫瘤已擴散至其他器官，最常見的是肝臟，其次是肺、骨骼甚至腦部。治療要視乎擴散的廣泛程度，若是少量擴散至肝或肺，例如只有一至兩個小範圍的擴散，以外科手術切除再加術後的化療及標靶治療，仍有機會達至根治的目的。但當擴散的「點」過多，就未必適合做手術，而需要以化療、標靶治療、免疫療法等治療。

中低位直腸癌

對於中低位直腸癌（即腫瘤接近肛門）的患者，如果磁力共振檢查發現癌細胞已侵犯腸壁漿膜層以上，或出現局部淋巴結擴散的情況，會建議先安排術前放射治療並配合藥物治療，以縮小腫瘤體積，再視情況進行根治手術，這做法令手術後有更大機會能保留肛門，亦可減低復發風險。