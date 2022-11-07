Häagen-Dazs聯乘迪士尼雪糕火鍋 限定派對冰袋 + 雪糕蛋糕 

聖誕節將至，Häagen-Dazs今年以「Be My Guest」為主題，推出以米奇、米妮及唐老鴨為主角的限量迪士尼雪糕火鍋、限定冰袋套裝及雪糕蛋糕，迪士尼迷不容錯過！另外還有全新外賣雪糕火鍋 —— 底座以獨特的幾何設計，鍍以金邊的寶石形掛鍋，開Party一流！

Häagen-Dazs聯乘迪士尼雪糕火鍋

Häagen-Dazs今次以米奇、米妮及唐老鴨打造立體造型的火鍋爐，三位迪士尼卡通人物都陪伴大家成長，滿載大人細路的快樂回憶，是次絕美火鍋爐為限量發售，極具收藏價值！

限定冰袋同樣以米奇、米妮及唐老鴨為造型設計，沿用紅、粉紅、藍三種主角配色為主調，充滿時尚感，別具收藏價值。冰袋背面亦各有特色， 將三位主角獨有的輪廓注入設計之中，包括米奇經典的紅褲造型、唐老鴨尾巴，以及米妮、米奇的可愛笑臉。每款冰袋內皆有12件Häagen-Dazs雪糕產品，更附有迪士尼系列相應角色的Häagen-Dazs禮券、現金券等。

Häagen-Dazs全新金邊寶石形掛鍋

Häagen-Dazs全新雪糕火鍋首次以最簡約的幾何美學演繹掛件火鍋爐，晶瑩剔透的玻璃火鍋爐與鍍以金邊的寶石形掛鍋架互相輝映下格外精緻華麗，盡顯濃厚冬日氛圍。Häagen-Dazs外賣雪糕火鍋有4款套裝選擇，每套包含4-8種口味的雪糕球，份量十足。

迪士尼主題雪糕蛋糕

另外，Häagen-Dazs同步推出四款以「Happy To Gather」為主題的迪士尼雪糕蛋糕，以不同經典角色為主角，包括「米奇營火派對」、 「米奇的小旅行」、「米妮與好友」以及「唐老鴨的水上派對」。每款蛋糕均採用了繽紛色調，包裹著各種經典口味雪糕。

米奇、米妮與唐老鴨已進駐Häagen-Dazs皇室堡專門店，限定主題裝飾佈置最適合打卡熱點！迪士尼於 11 月 23 日將有其他聯乘產品於 Häagen-Dazs專門店推出，敬 請密切留意 Häagen-Dazs社交平台公佈。