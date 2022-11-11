秋天養生湯水　水鴨湯強效補肺氣

時間過得真快，又到了深秋季節，新冠疫情至今也快3年了。在中醫學上，人體的肺與秋氣是相通相應的，肺在人體中屬於「嬌臟」，即容易因外在環境影響、風邪入侵等而受傷。所以肺如果患病，我們用藥亦需較輕、清、宣散，決不能用過於烈性的藥物，或者過寒和過熱的藥物也不適宜。

肺主人體的呼吸，主一身之宗氣。所以在秋天中，養生之道絕不止食療，還包括養肺和補肺的活動，我們應該多些到野外郊遊，盡量去呼吸清新的空氣。至於食療方面，在秋天我們要多補肺氣，因為「肺為清虛之臟腑」，喜歡清潤而不喜歡熱燥。以就教一下大家兩款適合秋天進補的食療，可滋陰補肺，達至健康和養生。

1. 補氣潤肺水鴨湯

材料：水鴨半隻或一隻，黃芪一兩，淮山一兩，百合五錢，大棗五枚。

做法：非常簡單，把水鴨和藥材清洗乾淨，待水沸後一起加進煲裡，大火煲半小時後轉小火再煲一小時。

功效：這湯可強力補肺氣，在秋天特別適合，香港人在疫情下少了運動，更需要這湯滋補。對久咳不癒者亦有奇效。

2. 雙冬燉鮑魚

材料：鮑魚三兩，瘦肉五兩，天冬五錢，麥冬五錢，元肉五錢。

做法：鮑魚先汆水，把藥材清洗乾淨，待水沸後一起加進煲裡，大火煲半小時後轉小火再煲一個半小時。

功效：這湯可潤肺、清肺熱及養心神，減輕秋天乾燥對肺的影響。對心肺燥而失眠者亦有效。

以上兩款食療大家可以參考選用，如有疑問請先諮詢註冊中醫師。