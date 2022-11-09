WhatsApp新功能2022｜8大新功能懶人包 新增社群及投票＋隱藏在線上＋低調退出群組

WhatsApp新功能2022 ｜現今世代一人擁有一部智能手機是普遍不過的事，而通訊方法亦隨時代變遷和科技進步，由舊時寫信、打電報，再演變成打電話、發送SMS，到目前大家較為常用的即時通訊軟件，如WhatsApp、微信和Telegram等等。不過要在芸芸通訊軟件中突圍而出，應用程式的完善和貼心功能確實是用戶加分位。WhatsApp最近陸續推出多項新功能，當中包括新增「Communities社群」、「低調地退出群組」以及「隱藏在線狀態」，相信能讓一眾用戶及打工仔帶來更方便又不尷尬的溝通。

WhatsApp新功能2022 ｜1. Communities社群

WhatsApp推出全新「Communities社群」功能，用戶可以將不同群組整合到同一個社群之中，減少重覆對話的問題。Android及iOS用戶只需點擊對話上方或下方的最新「社群」分頁，建立新社群或加入現有群組便可。而群組管理員就可以於社群首頁中向所有成員發出信息，又或者到個別群組中進行討論。

WhatsApp新增社群功能，可以讓大家將不同的群組整合在一起，同時又能回到個別群組中進行討論。

WhatsApp新功能2022 ｜2. 安靜地退出群組

每轉一份新工或者舉辦一個活動就會被拉進無數個WhatsApp群組，離職時又或者想退出群組時，所有群組成員都會收到訊息。不過WhatsApp更新後就只有群組管理員會收到退出群組通知。

現在成員退出群組就只有管理員收到通知

WhatsApp新功能2022 ｜3. 隱藏「在線上」狀態

雖然現時WhatsApp用家已經可以隱藏自己的最後上線時間，不過一但打開WhatsApp，其他人就會見到你正在「在線上」。今次WhatsApp更新就新增了隱藏在線上狀態，意思係即使你正在使用WhatsApp，對方也看不到你正在上線。要留意的是，如果用家開啟以上功能，變相也無法看到其他人是否「在線上」。不過對打工仔來說，這個絕對是避開上司奪命追魂的卓越功能，以免出現上線但不回覆訊息的尷尬場面。

WhatsApp新增隱藏顯示「在線上」狀態，即是各位用家可以無聲無色地閱讀訊息也不被發現（群組訊息除外）。

WhatsApp新功能2022 ｜4. 由管理員刪除訊息

以往各位發送訊息都是需要由自己撒回言論，但在新版本的WhatsApp中，便加強了管理員權限。假如發現有成員發布不恰當的訊息，管理員就可以將該訊息刪除。

新版本WhatsApp會新增由群組管理員刪除成員訊息的功能

WhatsApp新功能2022 ｜5. 新增投票功能

在群組裡總是存在多方意見，用投票形式就可以有效地作出決定。以往於Telegram上出現的投票功能終於來到WhatsApp，讓各位群組成員輕鬆作出選擇。

WhatsApp新增投票功能

WhatsApp新功能2022 ｜6. 32人視像通話及最多1,024人的群組

雖然大家都會比較多用FaceTime或Zoom去參與視像通話，不過WhatsApp也提升了上限最多32人同時參加的視像會議功能，而群組最多亦可以加入1,024人，未知今次更新可否吸引用家轉投WhatsApp呢？

現時可以一次過32人同時進行視像通話

WhatsApp新功能2022 ｜7. 禁止一次性訊息截圖

早前WhatsApp新增了傳送一次性訊息的功能，不過用戶仍然可以截圖以保留相片。今次更新就可以保障傳送者的私隱，因為對方只要嘗試截圖就會被禁止了。

更新後不能再截圖一次性訊息

WhatsApp新功能2022 ｜8. 增加分享檔案大小上限至2GB

以往在WhatsaApp只能傳送100MB大小的檔案，如今已增加上限，大家可以傳送最多2GB的檔案了。官方表示認為這次改進有助小型企業和學校群組進行協作，大家又覺得有用嗎？