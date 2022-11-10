PHI Coffee & Pancake 聯乘姆明一族 打卡必備姆明主題梳乎厘＋飲品

主打空氣感梳乎厘的咖啡店PHI Coffee & Pancake首次聯乘姆明一族，以「The Story About Enjoying Souffle」為主題迎接白色聖誕，推出多款姆明一族造型食物，包括兩款梳乎厘、全新姆明造型全日早餐、青醬大蝦意大利飯及特色飲品。每間分店亦設有姆明主題佈置，讓客人猶如置身於姆明谷一樣。是次聯乘活動更有限量發售的姆明珍藏咖啡禮盒，令大家可於聖誕節與親友一同細味咖啡。

餐廳換上姆明一族主題

是次聯乘活動推出期間限定的姆明一族系列食物，當中包括兩款新口味的梳乎厘。 「粉紅冬日姆明谷梳乎厘」用上新鮮士多啤梨及自家製白朱古力醬製成，再配上姆明和小美造型餅乾。另外一款是「史力奇探索快樂的梳乎厘」，以史力奇代表的綠色為主題，並使用香濃甘香的開心果忌廉，加上甜蜜焦糖脆口堅果令層次感更加豐富。

粉紅冬日姆明谷梳乎厘（$155）

史力奇探索快樂的梳乎厘$125

PHI Coffee & Pancake將全日早餐及青醬大蝦意大利飯重新演繹，變成充滿北歐芬蘭氣氛的全日早餐，更以姆明頭像作為Pancake。而青醬大蝦意大利飯，就史力奇造型芝士，味道清新亦帶濃郁滋味。

北歐芬蘭溫馨全日早餐（$122）

史力奇的青醬大蝦意大利飯（$98）

除上述美食外，餐廳也帶來了兩款自家特製的芬蘭白色冬日的飲品。「淘氣小美的粉紅冬日」採用鬆脆活的小美餅乾，配搭自家製作的香甜士多啤梨醬，再混合濃厚白朱古力及香滑鮮奶，口感濃郁幼滑。「姆明冰雪探險」的椰子咖啡泡沫上就有姆明圖案，啖啖椰子香氣之餘加上白朱古力的香甜。

是次聯乘活動更有限量發售的姆明珍藏咖啡禮盒（一盒6包），包含兩款咖啡掛耳包俄比亞耶加雪菲以及拉丁美洲拼配豆，禮盒包含姆明特別版咖啡匙羹，無論自用或送禮皆可。

淘氣小美的粉紅冬日（$58）

姆明冰雪探險（$52）

PHI Coffee & Pancake

時間：0800-2100

地址：美孚新邨百老匯街 69-119 號地下 91A 號舖

查詢：https://bit.ly/3hofHCp

