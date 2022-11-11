10大謬誤　令「朱古力瘤」變計時炸彈

香港人對俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症（Endometriosis）普遍認知不深，卻原來每10名女性便可能有一位名患有子宮內膜異位症，估計香港現有逾20萬名育齡婦女和女童患有此病。

國際研究數據顯示，因子宮內膜異位症帶來的劇痛和其他徵狀，若長期置諸不理會成為「計時炸彈」，引致緊急手術等嚴重後果。婦產科專科李文軒醫生便提出忠告，「子宮內膜異位症會影響生育能力；若延誤診治，卵巢囊腫有機會扭曲或破裂，導致下腹部或背部突然劇烈疼痛、陰道出血、腹脹，須立即進行緊急手術，雖不常見，但仍有一定風險。因此，婦女若出現經痛、深度性交疼痛、排尿及排便疼痛、直腸疼痛出血或血尿、週期性咳嗽/咯血（咳血）/胸口痛、週期性疤痕腫脹和疼痛、疲勞和不孕等症狀，不可掉以輕心。」

(左)蘇振康醫生，(右)李文軒醫生

香港醫護聯盟於2022年5至6月進行一項「香港育齡婦女經痛及對子宮內膜異位症認知」問卷調查，合共訪問686名18至49歲女性，發覺常見有10大謬誤，婦產科專科蘇振康醫生逐一拆解如下：

經痛是正常的，不用尋求專科醫生治療

事實：蘇振康醫生指出，長期經痛可能是患上子宮內膜異位，亦可能與某些婦科病症有關，不容忽視，若延醫或會令病情惡化。

婦科檢查很痛

事實：利用超聲波檢查可助找出子宮內膜異位症及其他病變。蘇振康醫生指超聲波的探頭放在肚皮上，透過腹壁、膀胱再探測到子宮、卵巢，所以檢查前需要漲尿。檢查過程快捷簡單亦不會產生痛楚，一般能在20分鐘內完成。

年輕少女不會患上子宮內膜異位

事實：蘇振康醫生表示，曾有少女在初潮後一個月確診子宮內膜異位症。七成子宮內膜異位症患者於20歲前已出現病徵。

子宮內膜異位等到更年期便會自動好轉

事實：單靠改善生活習慣不能醫治子宮內膜異位症，需要接受正確的醫療治療，再配合適當的運動與生理調適，才可改善生活質素。「患者應意識到子宮內膜異位症在更年期/ 絕經後，仍可能是活躍性的/有症狀的。」蘇振康醫生表示。

有嚴重經痛才會患上子宮內膜異位

事實：病徵與臨床病人的嚴重程度不一定完全相關，亦有病人病徵輕微但病情已踏入嚴重階段。

止痛藥足以治療子宮內膜異位

事實：常用於治療子宮內膜異位症的藥物包括避孕藥、黃體素等，蘇振康醫生指用藥目的是減少雌激素的分泌，抑制排卵功能，從而改善經痛及經血過多的問題，而止痛藥只能暫時緩解疼痛，治標不治本。

治療子宮內膜異位一定要做手術

事實：患者可選擇藥物治療或做手術切除朱古力瘤，以減輕子宮內膜異位症造成的疼痛。蘇醫生稱通常朱古力瘤直徑達5厘米以上，才會考慮手術治療方案。

治療子宮內膜異位藥物有很多副作用如更年期症侯群，骨質疏鬆

事實：蘇醫生指，第四代黃體素地諾孕素，有助抑制子宮內膜異位病變，並將骨質流失程度減到最低，暫時並沒有足夠證據表明會對骨質密度產生重大負面影響。

長期使用治療子宮內膜異位藥物會影響生育，甚至不育

事實：第四代黃體素地諾孕素會於數天內代謝，經由尿液排出體外，不會積聚體內。臨床研究證實，患者月經會在停藥後約2個月內回復正常，因此不會影響日後受孕/懷孕或胎兒發育。

子宮內膜移位只要手術成功後，便能永絕後患

事實：有研究發現每9個手術後不服藥的患者中，便有2個於第二年後復發；多於一半會於術後第五年復發。所以應採取保守性手術和藥物治療雙管齊下，手術後繼續服用口服黃體素以有效預防術後復發。