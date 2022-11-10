海洋主題珠寶概念店開張 郭富城 鄭秀文籲關注海洋生態

郭富城 (Aaron) 與鄭秀文(Sammi)、今日聯同魏浚笙 (Jeffrey)、廖子妤、洪嘉豪、陳毅燊 (ANSONBEAN)、李靖筠及雲浩影，出席「周生生」海洋主題珠寶概念店揭幕活動。周生生是次特別推展「Harbour of Love」人工復育珊瑚計劃，喚起大家關注海洋生態。

Aaron對此表示：「每次出海我都會提醒自己及身邊朋友要注意保護海洋生態，其實很多防曬用品會污染海洋，大家可以選用些海洋友善的防曬產品，或者於離開時自己清理好垃圾，一些微細舉動已經可以為保育出一分力。」Aaron透露他亦會教導女兒要好好保護海洋，不可將垃圾亂拋入海中，而Sammi則補充：「塑膠對海洋生態有很大的影響，所以我於日常生活中會盡量減少使用塑膠製品，希望自己都能夠為海洋盡一分力。」

郭富城、鄭秀文、魏浚笙、廖子妤、洪嘉豪、陳毅燊、李靖筠及雲浩影出席海洋主題珠寶概念店揭幕活動

郭富城 愛扮聖誕老人逗女兒開心

聖誕節將至，Aaron與Sammi被問到可有揀選珠寶作為聖誕禮物？Sammi笑言會買珠寶送給最愛的媽媽，而Aaron就指每年聖誕節，他都會扮聖誕老人逗女兒開心，而且聖誕老人打扮絕不欺場！除了穿上聖誕老人衫外，亦會癡上假鬍鬚及戴假肚，他笑說「變身」後，女兒通常都認不出他。

至於，早前受邀潛進香港海域種植珊瑚的Jeffrey就開心分享：「今次潛水種植珊瑚是人生以來最有使命感的一次，不但要為珊瑚BB建立美好家園，更要親手安置牠們於人工珊瑚礁盤，希望大家一起認養珊瑚BB！」

廖子妤與海洋的關係密切

而Fish也自爆與海洋的關係密切：「我小時候家中是經營一家海邊餐廳的，所以我也說得上是在海邊長大的孩子。」Gladys則非常羨慕Jeffrey能夠潛進香港水域，更指希望未來有機會可以學潛水為海洋出一分力，人氣急升的Cloud則考慮揀選心水珠寶首飾，連同珊瑚認養證書送給家人作聖誕禮物。