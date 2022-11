世界盃2022｜4大商場世界盃主題活動 切磋球技贏PS5＋FIFA Online電競賽＋賽事直播

世界盃2022 |2022年國際足總世界盃將於11月21日正式展開,今年小組賽由32個國家分成8個小組,分別進行小組淘汰賽,每組前兩名即可晉級16強,首場揭幕戰將由東道主卡塔爾對戰厄瓜多爾,雖然未知那隊勁旅冠軍誰屬,不過深信各位球迷都會為支持隊伍打氣!適逢世界盃開鑼在即,香港亦有4個商場舉辦世界盃相關活動,除了有足球裝飾打卡裝置後,市民亦可以參加遊戲,一同感受世界盃熱潮!

世界盃2022 |球迷必到4大商場感受足球狂熱

1|赤柱廣場

睇波配啤酒,可謂人生一大樂事。赤柱廣場聯乘少爺啤,由11月12日至12月18一連6個周末舉辦「赤柱廣場 x 少爺啤・球迷狂歡節」打造全港首個寵主同樂,以為人機共融的全方位足球樂園。場內設有4大足球遊戲及4個球迷必影打卡位。場內亦設有少爺啤快閃限定店,提供罕有啤酒系列,又可以消費換領限量版「CHEERS! 少爺啤酒杯」。

4大球迷打卡位包括Chill迷你足球場、2.5米高「集氣啤酒樽」裝置、4米高「Bottles Up! 啤酒樽聖誕樹」、世界盃主題拍照區;4大足球遊戲為與愛寵扮成球星的「寵物足球」、考驗眼明手快的「機械人足球」、扮鬼扮馬「古靈精怪足球遊戲」以及巨型泡泡比賽「泡泡足球」。

4米高「Bottles Up! 啤酒樽聖誕樹」,以逾600個循環再用的「少爺啤」玻璃樽加工製成,聖誕過後玻璃樽會經由「碧瑤綠色集團」重新回收。

少爺啤快閃限定店推出激罕啤酒系列

「Chill迷你足球場 – 4大足球遊戲」

日期:11月12日至12月18日(逢星期六及日)

時間:1200-1500(每日12個時段,每個時段10分鐘)

地點:赤柱廣場地下

參加方法:顧客於赤柱廣場或美利樓商戶即日以電子貨幣累積淨消費滿$50或以上,即可享受足球體驗一次。

備註:參加者必須為8歲以上、身高1.2米至2米、體重80公斤內之人士。

「齊賀世界盃 – 4大打卡位」

日期:11月12日至12月18日

時間:1100-2000

地點:赤柱廣場地下、天幕廣場及1樓

費用:免費

「CHEERS! 少爺啤酒杯」換領詳情:

換領日期:11月12日至12月18日

換領時間:1100-2000

換領地點:赤柱廣場1樓客戶服務台

換領方法:顧客在赤柱廣場或美利樓商戶內於7日內累積消費滿$800或以上,即可換領限量版「CHEERS! 少爺啤酒杯」一個。數量有限,送完即止。

2|黃埔天地

紅磡黃埔天地舉辦3大「2022黃埔足球狂熱」活動,打響頭炮的是《FIFA Online 4電競嘉年華》。由11月12日起,64位本地電競選手將會分階段進行對戰,爭奪香港分站冠軍頭銜。冠軍得獎者除了可獲得購物禮券及獎品外,亦可代表香港遠赴杭州,參與由騰訊遊戲舉辦的「FIFA Online 4决戰世界之巔」。著名足球評述員馬啟仁Keyman更會於11月12日下午5時到黃埔天地時尚坊同參賽者打氣、評述賽事、分享最新卡塔爾盛事之都的片段。

足球評述員Keyman將會出席11月12日的FIFA Online 4電競嘉年華活動。

第2個活動則與本地科技初創開發商Air World Limited合作,推出元宇宙虛擬遊戲世界「黃埔天地 元宇宙 Goal!派對」。大家可於虛擬和現實世界探索,通過元宇宙遊戲換取獎賞,並通過虛擬禮物實體化的禮品換領活動。

黃埔天地 元宇宙 Goal!派對

玩家只需下載並登入「AiR – Adventure In Reality」手機應用程式,即可簡單通往黃埔天地元宇宙世界。透過於黃埔天地掃描指定QR Code,即可進入黃埔足球狂熱專屬足球場上大顯身手,完成指定任務後,便有機會換取SoccerStarz Q版球星公仔乙個,包括C朗、麥巴比、尼馬、簡尼等。

SoccerStarz Q版球星公仔

第3個活動當然是世界盃不能缺少的賽事直播,商場精選多場賽事,讓球迷聚首一堂,為熱愛的勁旅打氣!

屆時黃埔天地會直播足球賽事

《FIFA ONLINE 4 電競嘉年華》

日期:64強首輪初賽11月12日(1300-2000)、32強次輪初賽11月13日(1330-1730)、16強半準決賽11月19日(1330-1730)、4強高手較量11月26日(1500-1730)

地點:時尚坊MTR層

《元宇宙 Goal!派對》

禮品換領日期:11月19、26日、12月3、10及17日

時間:1300-1800

地點:時尚坊地下換領處

世界盃精選賽事直播

日期:11月20日-12月18日

地點:時尚坊MTR層

3|T.O.P

旺角T.O.P商場聯乘香港足球機協會(H.K.T.S.F.)推出「T.O.P彌敦道桌上球王」,募集全港足球機愛好者參與球技考驗,與專業選手比試,贏走EA SPORTS™ FIFA 2023 PS5遊戲及總值超過$70,000餐飲商戶禮券。商場設有「足球機體驗區」,特製足球機讓各位全日免費任玩,接受4大球技考驗。自問球技精湛就可以參加「高手過招日」,與專業球員一較高下,爭奪「T.O.P彌敦道桌上球王」的至尊頭銜。此外,活動期間更會上演「決戰旺角之巔」,由兩位H.K.T.S.F.專業選手即場大鬥決。出賽前亦可到「唔講你唔知」入門指南溫故知新,練波之餘可以到5樓空中花園的2米高T.O.P 閃亮足球打卡!

T.O.P 將聯乘H.K.T.S.F. 兩位頂尖選手於11月20日舉辦「決戰旺角之巔」表演賽。

T.O.P於指定日期推出「露兩手有獎遊戲」,誠邀每位大小朋友前來挑戰,現場特設「未學行先學踢」4大球技考驗大家身手及「衝力射球」兩大遊戲,全方位測試球員在「發、控、傳、射」四方面的真正實力。專為「衝力射球」特製的足球機,把正規足球機及於嘉年華常見的乒乓球機合二為一,於足球機上加設多個計分欄位。

T.O.P專為「衝力射球」特製的足球機,機上加設多個計分欄位

凡於星期五、六及日於T.O.P商戶以電子消費滿$100即可參與遊戲乙次,而成功完成指定挑戰更可獲得指定餐飲商戶禮券及豐富獎品。

5樓空中花園特設由LED燈搭建成的2米高巨型足球打卡專區。

T.O.P彌敦道桌上球王

日期:即日起至11月30日

時間:1100-2300

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

露兩手有獎遊戲

日期:11月11-13、18-20、25-27日

時間:1400-2000(星期五)、1200-2000(星期六及日)

地點:T.O.P 4樓近413號舖

參加方法:顧客凡於T.O.P This is Our Place B/F至5/F 商戶以電子貨幣即日累積淨消費滿$100(憑不同商戶發出之電子貨幣機印發票正本最多兩張),即可參與遊戲乙次。成功完成指定挑戰即可獲得指定禮品。

備註:11月20日下午2時至5時半「足球機大挑戰」將會暫停開放。

4|TKO Spot

將軍澳區商場TKO Spot由即日起至2023年1月1日聯同DECATHLON 舉辦「盛世足球狂熱」活動,活動期間於全港最大型空中戶外運動場地「將軍競技場」提供7款不同主題的免費足球挑戰,讓一眾球迷投入世界盃盛事的熱烈氣氛。球迷們先於10至11月的「前哨體驗」作熱身訓練,為12月的「落場實戰」作充足準備。每個階段都有6款足球遊戲體驗,並會分階段作更新,兩個階段共有7款不同遊戲種類。每個大型遊戲裝置均結合了足球及娛樂元素。

由即日起至11月30日的周日,商場3樓「將軍競技場」會有6款足球遊戲體驗,包括足撞保齡球、堅離地足球、花式盤扭、倒掛「筋」勾、飛鏢足球和一對一迷你足球場。至於12月的「落場實戰」就會加入5 vs 5的巨型真人足球機。

商場2樓設有球衣展覽區,收藏家陳嘉健提供8件簽名版經典球衣於商場展出,顧客更可於互動裝置自製專屬球員卡。

經典球衣展覽區+自製專屬球員卡

KONAMI e Football™ 2023 試玩體驗區:即日起至2023年1月1日中午12時至8時,於TKO Spot 3樓DECATHLON店內。

盛世足球狂熱

日期:即日起至2023年1月1日

地址:新界將軍澳唐明街2號TKO Spot

查詢:https://bit.ly/3fUIZbw