MIRROR演唱會｜警方交代事件進展 藝能工程涉虛報多項機械重量 LED屏幕實重超出2.7倍

MIRROR演唱會 意外至今發生逾3個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。今日西九龍總區重案組拘捕4男1女，年齡介乎40至63歲，被捕人士為總承辦商藝能工程及負責舞台工程次承辦商協興隆員工，當中包括業務總監、項目經理、技術統疇及技術工程。藝能工程4名被捕人士涉「欺詐」及「容許物件從高處墮下」，而協興隆1名被捕人士涉「容許物件由高處墮下」。

警方指，藝能工程由籌辦到表演，有責任確保裝置穩妥，而協興隆則負責安裝及操作機械，現時未有證據顯示藝能工程及協興隆有採取任何措施以確保機械得以安全使用，亦沒有證據見到安裝升降裝置後有尋求專業人士作進一步檢查。事件中墜落的LED屏幕於當日早上已有升降問題出現，但無人作出維修及補救。

調查又發現，藝能向康文署虛報機械裝置重量，當中差距甚大，相信故意誤導康文署，務求盡快獲得審批。

警方舉出4個虛報例子：

1. 6個LED屏幕總實際重量9,852磅（申報重量3,600磅）；

2. 燈光支架實際重量5,141磅（申報重量1,080磅）;

3. 鐳射燈實際重量756磅（申報重量200磅）;

4. 8組喇叭總實際重量12,240磅（申報重量1,600磅）。

警方指調查尚未完結，而家只是階段性結果，不排除會有更多人被捕。

燈光支架實際重量5,141磅（申報重量1,080磅）

鐳射燈實際重量756磅（申報重量200磅）