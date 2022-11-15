妄想症患者　生活如常人難察覺

「妄想症」相信大家都聽過，甚至知道有不同類型的妄想症。

在精神科裡，妄想症被歸納為「思覺失調」的一種。在定義上，甚麼叫妄想呢？舉例說，有些事情並沒有證據證明它真實存在或曾經發生，或某些事情不能用常理推斷出來，即和現實脫節，但病人卻深信不疑，無論你如何挑戰、質疑他，他也不會改變自己的想法，這就算是妄想了。

人基本上都是這樣：心裡面這樣想，行為就會基於這個想法而做出來，所以當一位人士有妄想，覺得別人會對他不利，他在行為上就會保護自己，例如遠離對方，這行為是因為妄想應運而生的。

要注意的是，妄想症雖被歸納為思覺失調的一種，但妄想症和思覺失調、精神分裂等是有分別的。顧名思義，思覺失調是思考方式影響各種感官的感覺，而出現失調。至於妄想症，則相對只是思想的內容出問題，例如我覺得有人想害我，或我覺得某位名人很喜歡我等等。他們的思想，大部分時間只是圍繞著一件事。至於精神分裂，除了妄想還會有其他症狀。相對來說，妄想症患者思想的內容一般未至於太奇怪，但精神分裂患者思想上的內容就真的稱得上千奇百怪。

那麼，妄想症患者平日的行為會否很怪呢？事實是，很多妄想症患者平日和一般市民是沒有分別的，他們上班、交朋友，生活如常人。一個妄想症患者，若你沒有和他談及他所妄想的內容，未必能夠察覺他有妄想症。他可以繼續日常的生活，在工作、家庭方面都未必有太大異樣，但當你接觸到他所妄想的內容，就可能完全不同了，你會逐漸感覺到這個人有點怪，所講的事不能證實，不能以正常推斷，但他本人卻深信不疑。即使你反覆詢問，他也會認為事實就是這樣，只是你不明白而已。基於他這種思想，於是也會衍生出很多行為。