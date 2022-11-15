慢阻肺病重疊症候群　傷肺兼壞心

慢性阻塞性肺病（簡稱慢阻肺病），是吸煙人士及長期受二、三手煙影響者最常患上的慢性肺病之一，卻往往忽視症狀而延醫。患者除了痰多、頻咳、氣促、乏力及常感疲倦之外，當中不少人更兼有睡眠窒息症，造成「重疊症候群」，可加劇損害肺部和心臟，提升因病致死或殘障的風險。趁著今年11月16日為「世界慢性阻塞性肺病日」，是時候正視此病重疊睡眠窒息症時的嚴重性，及早接受適切治療，防病情惡化。

世界衛生組織（WHO）指出，慢阻肺病（COPD）是全世界第三大致命的原因，早在2019年已造成323萬人死亡。而根據醫院管理局的資料，慢阻肺病也是香港第五大致命疾病，留醫患者的住院日數更屬頭三位。

至於睡眠窒息症，在全球包括香港是十分普遍的睡眠疾患，其中佔九成是阻塞性睡眠窒息症（OSA）的患者，他們夜間睡覺時會有大鼻軒，並伴隨因窒息而在睡夢中札醒，或會兼出現尿頻，而由於睡眠受干擾，日間容易有頭痛、疲倦及嗜睡的情況。此病若延醫，除了會危及患者駕駛和工業安全之外，所併發的代謝綜合症包括：高血壓、高血糖、高血脂及癡肥的風險，更比一般人高出五倍。

慢阻肺病是長期因香煙及空氣內有毒物質刺激到肺泡腫脹，使肺部血流中的氧氣及二氧化碳交替失衡而導致呼吸困難。至於阻塞性睡眠窒息症，則源於肥胖令咽喉過多軟組織或因舌頭腫大而令呼吸道收窄，甚至會引致咽牆塌陷壓住氣管而窒息。由於兩者的呼吸障礙有共同地方，所以臨床上慢阻肺病的患者，遲早也會兼患阻塞性睡眠窒息症。

同時患慢阻肺病及阻塞性睡眠窒息症的「重疊症候群Overlap Syndrome」患者，由於不良的睡眠質素，令身體缺乏充足休息去抗病，導致兩種病的個別症狀會大幅加劇。此外，有研究指他們比起單一患慢性阻塞性肺病或阻塞性睡眠窒息症的人士，夜間睡眠時的血液含氧量更為降低，血碳酸也更明顯過多，以致尤其容易併發肺高壓和右心室衰竭，繼而增加死亡風險。

正常血氧濃度是75-100mmHg，當低於60mmHg就是低血氧。長期低血氧會令肺部血管收縮及造成炎症，導致血流阻力增加而誘發肺動脈高血壓，並同時令負責供應血液到肺動脈的右心室過度用力泵血而勞損，隨時間造成右心室衰竭而命危。

要避免「重疊症候群」對肺部及心臟雙重傷害，慢阻肺病患者一旦發現睡眠問題沒有改善，而且本身症狀變本加厲，應立即求醫以斷症；同樣，阻塞性睡眠窒息症的患者，當發覺呼吸道有異常情況，也要盡快求診莫遲疑。