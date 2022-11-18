秋冬養生之　內服外敷保養肌膚

人的衰老，最初是表現在面部，面部出現皺紋是衰老改變的重要徵象之一。皺紋的產生，是由於皮下缺水，脂肪減少，彈性纖維組織（骨膠原）的退化所致。人在30至40歲，面部就開始出現衰退，例如皮膚變得比較乾，出現魚尾紋和其他細紋。

在40歲後，衰退的情況就更加明顯。而每當到了秋天乾燥的季節，面部皮膚就更加受影響了。中醫認為，肺之呼吸主一身之宗氣，亦主人體一身之皮膚，所以秋天保養皮膚很重要。

那麼，在秋天乾燥的季節我們如何保養皮膚呢？其實皮膚有一個優點，就是可以外用保養品，直接吸收、效果更快；亦可以內服中藥補肺潤肺，對皮膚也有很大的幫助。以下教大家內服外敷保養皮膚的辦法：

內服：黨參、百合、麥冬、蓮子、沙參、玉竹，煲雞蛋糖水，每星期兩次便可。持續食整個秋天至冬季，對皮膚會有很大的保養作用。

外敷：每晚用中藥白芨粉、白芍粉、百合粉，用水調稀敷面一小時便可。或者用以上中藥粉加雞蛋、牛奶調稀，塗上面部按摩15分鐘後沖洗乾淨。我本人就會將以上中藥放在洗面乳中，每日清潔面部，也有很好的效果。

皮膚每天都受內在的衰老影響，也受外在的因素所傷害，因此保養當然也是長期的，而且必須由內至外，慢慢把它調理至正常和平衡的狀態。請緊記，保養面部皮膚貴在堅持，雖然我們不能永保青春，但至少都能延緩衰老呀！