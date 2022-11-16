姜濤手術後需撐拐仗兩個月 逾90歲姜糖婆婆留言打氣

上星期五 (11日)，MIRROR成員姜濤聯同一眾藝人參與《903 AllStar籃球賽》，但喺比賽途中因攔截對方球員而不慎受傷倒地，似是傷及右膝，狀甚痛苦，經治理後更需要坐輪椅離場，令一眾姜糖非常擔心！姜濤事後在IG Story報平安，對事件令大家擔心感到抱歉，表示當晚在醫院做了詳細檢查，亦已經安排好手術時間。

到昨晚，姜濤於社交網站報平安，舉V手勢表示手術順利完成，相中可見姜濤右腳裝上支架固定，他留言：「順利結束了，感謝上天。希望早點好起來見大家。」

姜濤於社交網站報平安，手術順利！

姜濤手術後需撐拐仗兩個月

姜濤今日再次在IG出Story，上載自己撐著拐仗的照片，並寫道：「這兩個月的新朋友 #拐仗」原來姜濤手術後要撐拐杖達兩個月，相信未來兩個月的工作亦會大受影響，令一眾姜糖非常心痛！

逾90歲姜糖婆婆 留言為姜糖打氣

另外，姜濤亦在Story轉載一段留言，留言來自一位逾90歲的姜糖婆婆，雖然她不幸患重病，但姜濤可愛的笑容是她患病期間很大的精神寄託，令她可以暫時忘記愁苦，日子好過一點。婆婆更形容姜濤猶如上天派來平凡間的天使：「姜濤BB，我此生非常感激你在我人生最後階段的出現」

婆婆亦不忘關心完成手術不久的姜濤：「請你要好好照顧自己的身心靈健康喔！你的人生路還有很多責任和使命，你的父母是非常需要你的，你一定要乖乖，好好照顧自己，開開心心地過日子。保護好自己，才能肩負更大的使命，實現自己的夢想。」

婆婆指本希望在人生最後的日子能看到姜濤的個人演唱會，但自知機會不大，只好入場看他主演的電影五次以作支持。婆婆又希望姜濤將來可以舉行屬於自己的個人演唱會，但最重要還是做自動真心喜歡的事：「若然有一天你的夢想變了也不緊要，最緊要做自己喜歡想做的事情。我們真係好希望見到真正開心的姜濤。」

姜濤看到婆婆的留言亦百感交集，表示非常感激對方一直的支持，無論以後是否有機會可以見面，他都一定不會忘記婆婆說過的話。最後姜濤亦祝婆婆身體健康、長命百歲。