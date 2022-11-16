灣仔｜西日餐廳幸圓1周年推4重優惠 指定年份出生人士免費獲贈蛋糕/咖啡買1送1

為慶祝西日料理餐廳「 幸圓 」（Kõen）開店1周年，餐廳推出4個以「1」做主題的禮遇，除了送出店內招牌牛角包窩夫外，更有指定出生年份人士免費獲贈雜莓芝士蛋糕、咖啡買1送1及送出$100現金券優惠。

優惠1｜免費獲贈招牌牛角包

由即日起至12月11日期間，於下午3時後堂食消費（每位客人惠顧一款食品或飲品)，只要出示能證明你們的 1 周年紀念的相關記錄 (Whatsapp 對話或合照)，讚好「幸圓」專頁，並用手機拍照出Post或Story，同時@Kõen，即可獲得人氣牛角包窩夫1客，士多啤梨、抹茶、肉桂蘋果或朱古力口味任你選擇。

牛角包窩夫，可任選士多啤梨、抹茶、肉桂蘋果或朱古力口味。

優惠2｜指定出生年份人士獲贈雜莓芝士蛋糕

假如你的出份年份尾數是「1」，即是2021、2011、2001、1991、1981等如此類推，並於11或12月生日，於活動期間在堂食慶祝生日，即可獲贈雜莓芝士蛋糕（價值$138）。

自家製雜莓芝士蛋糕(需於兩日前預訂)

優惠3｜外賣咖啡買1送1

由11月21日至25日期間，只要外賣自取任何咖啡飲品，即可享買1送1優惠。

優惠4｜獲贈＄100現金券

結帳時收據尾數為1字，將會獲贈$100現金券，讓你可以下次消費時使用。

幸圓Kõen

時間：1130-2200

地址：鰂魚涌英皇道1001號1樓1-2號舖

電話：2838 0823