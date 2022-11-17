不敢愛的網紅情侶黃鍾（Anson Kong 飾）與蘇情（吳千語 飾），害怕愛的千金Silver（蘇皓兒 飾）與出租男友Jerome（栢天男 飾），嘗試愛的志豪（馬志威 飾）與護士甜甜（湯洛雯 飾），期待愛的宅男龐江（白只 飾）與留學生心怡（陳欣妍飾）。四對男女主角同時在情人節前夕遇到感情中的各種難題，過程笑料百出，最終各人找到屬於自己的真愛，並於情人節的一場煙花下過了浪漫的一晚，從而帶出愛情總會以不同模式出現在身旁。

由八位演員江𤒹生（AK）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍組成四對戀人的青春愛情電影《忽然心動》《忽然心動》主角配搭新鮮、取材貼地，其中飾演網紅情侶的AK和千語，聯同飾演出租男友的Adam及千金小姐Chloe在War Game場碰頭。首次到郊外打War Game的AK直呼好玩，千語就擔心會射傷AK，另一邊廂Adam為英雄救美保護Chloe不惜瞓身擋子彈，被粉彈亂槍掃射背脊的Adam被射到慘叫，Adam說：「粉彈射中感覺係辣肉！沖涼至知腋下墊唔到Pad地方原來瘀咗一撻。」

電影風格清新，而且笑料百出，是一套讓人輕鬆看完的電影，非常適合喜歡喜劇題材的觀衆收看。