對準需要 成分護膚法

由於我皮膚比較薄弱，20歲打後一直非常注重護膚品成份，產品是否足夠補水鎖水以及營養度如何。我去了解一個產品，認識它，甚至試用它，我會參考的仍然是——成份。一個好的配方，絕對可以改善皮膚不同問題，完全取決於它選擇了什麼成份，以及份量有多少。而往往好的成份，也是有不同醫學數據，甚至不同研究報告可以參考。

The Ordinary以教育為先的護膚方式，鼓勵消費者對其喜愛的護膚配方成份抱持好奇心。自品牌推出以來，不同的護膚成份迅速成為流行用語，消費者對護膚成份的興趣與日俱增。「Hyaluronic Acid」（透明質酸）成為2021年搜尋次數第二高的護膚成份*

The Ordinary的 10%煙酰胺鋅面部精華和 2%透明質酸B5面部精華是首批鼓勵消費者對護膚成份抱持好奇心的產品之一，煙酰胺的知名度源自其控制油脂分泌的能力，而透明質酸質則已然成為補水的代名詞。The Ordinary實驗室團隊最近發佈了兩款產品針對肌膚老化和強化皮膚屏障的全新臨床研究結果，所以我也想跟大眾分享。

10%煙酰胺鋅面部精華是The Ordinary 最受歡迎的產品，於全球每兩秒鐘便售出一瓶。由於有助控制油脂分泌，產品原先是針對瑕疵肌膚而設，現時The Ordinary 10%煙酰胺鋅面部精華已被證實有效改善多項肌膚問題，包括顯著強化皮膚屏障、提升肌膚柔滑度，以及長時間使用可煥發肌膚亮澤。



– 有助補水、質感輕盈的面部精華，有效提升肌膚光澤和亮度

– 七天強化皮膚屏障，從而為肌膚補水

– 八星期締造柔滑肌膚



*35名參加者使用56日（八星期）後的測試結果

另一支就是The Ordinary 2%透明質酸B5面部精華應。這款大受歡迎的面部精華結合低、中和高分子透明質酸，達至多重補水功效。The Ordinary對新一代透明質酸交聯聚合物的研究，證實其有效針對肌膚老化問題，同時能鞏固皮膚屏障。



– 提升肌膚柔滑度的面部精華，能即時及長效補水

– 四星期強化皮膚屏障 – 四星期肌膚顯著更柔軟光滑

– 四星期*有效撫平細紋和皺紋



*35名參加者使用56日（八星期）後的測試結果