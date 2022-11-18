旅遊必備！7大Maxell Angelique輕便修容護理產品

隨著日本、韓國和泰國放寬入境檢疫政策，相信不少人已經計劃出外走走，放一個悠長假期好好放鬆自己。不過旅行還旅行，當然要顧及自己的儀容，但旅行箱重量始終有限，又怎能帶多種工具出遠門呢？今次為大家嚴選Maxell Angelique 7大出外旅遊最佳夥伴，輕便攜帶之餘又容易操作！

1｜MXHI-100 迷你直曲兩用頭髮造型器

日本大獲好評的USB便攜式夾髮器，機身採用超輕物料，支持任何USB及行動電源充電，直接連接到電腦、汽車或充電器即可使用。

MXHI-100 迷你直曲兩用頭髮造型器$248

2｜MXFS-100 面部修毛器

專為幼嫩肌膚設計，可以溫和安全地剃除面部的多餘毛髮，備有親膚15mm刀頭設計、長短一體式毛髮眉梳，分別兩段長度2mm和 4mm，能更精確地修飾的眉毛外形及梳理毛髮。

MXFS – 100 Face Shaver面部修毛器$135

3｜IZN-C240-K鼻毛修剪器

體積輕巧又易操作，內刃和外刃可從修剪器拆下進行水洗，特殊刀頭設計能防止拉扯及刮傷鼻腔。

IZN-C240-K鼻毛修剪器$198

4｜MXEL 100捲翹睫毛器

體積細小方便攜帶，可為下垂睫毛打造完美曲線，機身備有睫毛梳，可梳開睫毛結塊並使睫毛根根分明，令雙眼有自然放大效果。

MXEL – 100 Eyelash Curler$117

5｜MXEL 200捲翹睫毛器

電熱睫毛夾利用約70°C的熱力使睫毛捲翹，即使在8小時後還能保持捲曲，重點是預熱只需10秒！

MXEL – 200 Eyelash Curler$198

6｜MXIS-100 Angelique I-LINE電動修毛器

特殊T形親膚刀頭設計，專為微細部位設計，不會割傷肌膚，減少毛髮拉扯損傷肌膚。筆形設計輕巧方便使用，隨時隨地剃除私處毛髮，並設有低速和高速兩個速度選擇。

MXIS-100 Angelique I-LINE電動修毛器$313

7｜MXIS-100 Angelique V-LINE電動修毛器

利用高溫電熱線切斷V Line的多餘毛髮，設有200°C及250°C，前者適合柔軟或靠近私處的毛髮，後者可快速切斷毛髮。