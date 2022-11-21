進行放射治療　需戴頭盔？

放射治療的技術日新月異，一般來說，我們會先替病人做一次電腦掃描，醫生再在電腦掃描的影像上畫出腫瘤的位置，以及需要放射的範圍，之後就由電腦去計算每次放射治療需要的輻射量，所以每個個案都是獨立計算的。

現今的放射治療，最講求精準，精準的意思是將輻射盡量集中在腫瘤以及需要治療的範圍之內，而減低週邊的輻射量，這樣就可以減少對腫瘤之外其他器官、組織、細胞等等的影響。

例如，頭頸癌的病人做放射治療，或者盆腔腫瘤的病人做放射治療，可能在治療之前都需要經過一個工序，我們稱之為「電療設計」，在這個電療設計裡面，例如頭頸癌，我們會先替病人做一個頭套，這個頭套的目的是在放射治療時可以固定病人頭頸的位置，以避免在放射治療期間移動。病人愈能固定不動，就愈能增加放射治療的準確性，效果當然較理想了。

最後，有沒有哪些腫瘤是不適合放射治療呢？其實並沒有哪種特別不適合，但當然亦不一定會用放射治療，因為現時治療腫瘤有很多方法，除了放射治療，大家都可能會聽過化療、手術、標靶治療、免疫治療等等，醫生的責任是為每個病人獨立去考慮，選擇對病情最有利的治療方案，如果覺得放射治療可幫到病人，就可能會加入方案裡面，但當然都會先徵詢病人和家人的意見。