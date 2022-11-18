網民斥菜館為「黑店 」 椒鹽瀨尿蝦四隻索價近$1200 到底值唔值？

從來出外食海鮮就是有所謂「海鮮價」，豐儉由人， 合理與否，全看個人 ——

近日有網民在Facebook群組發文，表示有朋友 (你的朋友就是你？) 一行八人到旺角一家海鮮飯店食晚飯，並附上一張總金額為$6,288的帳單相片，其中相片特別標示「椒鹽瀨尿蝦」一欄，數量為四隻，索價$1,192：「朋友去食，佢問我四隻7寸長瀨尿蝦值唔值$1200。。。」更加上「#黑店」的hashtag。

椒鹽瀨尿蝦四隻，盛惠$1,192，未計加一

帖文一出即引來網民熱烈討論，有人認為在餐廳食海鮮，價錢一定貴，而且瀨尿蝦有不同品種及新鮮度，每隻收大約$300，未必代表就是黑店；當然，亦有人認為瀨尿蝦的價錢不合理，而且帳單上菜式的價錢同樣偏貴，$168一碟的豉油皇炒麵亦是不少網民的著眼點。

不過說到底，「有圖有真相」，樓主只提供當晚的帳單，最重要的「椒鹽瀨尿蝦」反而沒有，不少留言都認為沒有相片的話，實在難以判斷這個價錢「值唔值」。但樓主回覆當晚一桌人都是「麻甩佬」，所以沒有人「打卡」拍下食物的照片，至於味道方面則是一般酒樓的水準。

椒鹽瀨尿蝦（示意圖）

被問到為何不在下單前先問價錢？樓主解釋因為當晚是有搞手負責的團體飯局，跟餐廳談好大約的預算後就由對方安排，所以無人看過餐牌，大部分人事前亦不知道有什麼菜式、每碟菜式的價錢。