$8000出租紅磡一房 港女列夾租四大要求

「莫道你在選擇人 人亦能選擇你」雖說有人一同夾租可以省下不少金錢，不過要找到適合同住的室友談何容易！日前有網民在Facebook群組代一女性朋友招租，希望出租一個兩房單位內的其中一間房，然而地點、租金都未算重點，該帖文更列出對租客的四大要求，不少網民都認為條件令人費解，不禁問到底是招租客還是招工人？

紅磡$8000一房招租

出租房間的單位於紅磡恆山閣，面積約300平方呎，新裝修、浴室乾濕分離，獨立臥室有房門；另外雪櫃、電磁爐、煤氣爐、熱水器、冷氣機等一應俱全。文中又提及，附近的交通便利，步行約5分鐘即到達港鐵何文田站，步行3分鐘便可到達巴士站，亦有巴士前往港島區。

租金方面，每月為8000港元，但不包括水電煤。

租盤看似不俗？不過文中最後卻列出對租客的「四大要求」，令網民議論紛紛：

屋企有貓，如果唔鍾意寵物或對寵物毛髮過敏請唔好租；

租客必須係女生；

凡事願意與室友溝通，肯承擔一部分家務；

有穩定工作，短期內唔會出國或外遊旅行。

要求租客短期內不去旅行？

網民留言指，其實頭兩項要求其實沒什麼特別，同住的人一同分擔家務也不算新鮮事，但有人指出「個(嗰)頭兩房單位都只係租萬一萬二」，以$8000租一房似乎並不划算；最後一項「短期內唔會出國或外遊旅行」則最令人費解，所以有網民猜測，其實是屋主本人短期內會去旅行，所以不希望租客也會同時不在港，令家中貓兒沒人照顧？