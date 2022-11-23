美容不分男女——消炎篇

常說女為悅己者容，時代更替已變成了女為自己而容，更推及至男性。可看坊間女性美容產品推陳出新，男性護膚品亦日漸興旺，這次找了一些常見用於護膚產品的中藥、食物或藥食兩用之品，今次先介紹一些有消炎作用的藥食美容資訊給大家。

積雪草

部位：全草

功效：清熱利濕、解毒消腫

藥理：積雪草內含的苷類與有機酸有抗菌，治瘡瘍作用。

美容資訊：積雪草的美容產品主要是側重於保濕、消炎、抗衰老方面。

DIY貼士：新鮮積雪草搗爛敷貼在瘡面上，敷後用水清洗，可起消炎作用。

注意：積雪草是寒涼之品，適用於瘡面是有紅、腫、熱、發炎之類的瘡瘍。

綠豆

部位：種子

功效：清熱解毒、治痘毒、丹毒、消腫

藥理：綠豆內含天然油脂、蛋白質，有滋潤皮膚作用；亦含維生素E，有抗衰老、清除自由基作用；生物碱類有抗菌潔膚作用。

美容資訊：含綠豆產品多做成面膜使用，透過敷貼成份慢慢吸收。

DIY貼士：綠豆粉加蛋白和蜂蜜做成糊狀作為面膜。

注意：綠豆較為平和，但對豆類敏感人士應避免使用。

蘆薈

部位：葉 (品種為Aloe vera)

功效：清熱、治濕癬

藥理：蘆薈含蘆薈大黃苷具有抗菌消炎作用。水浸液有輕微的促進傷口愈合作用。而黏液多糖類成份有治療慢性過敏，補充細胞黏液流失，使細胞回復彈性，防止細胞老化。

美容資訊：含蘆薈的美容產品主要與補濕、回復彈性、收細毛孔、去痘等為主。

DIY貼士：可用鮮蘆薈去表皮後，將肉打爛加入蜂蜜做成面膜，能對付痘瘡炎症。也可將未去皮的鮮蘆薈放入水中浸泡30分鐘，將浸泡水存起用來洗面，也可起到消炎作用。

山竹

部位：果實

功效：消炎止痛、收斂生肌

藥理：山竹內含黃酮類、鞣質、有機酸等能美白、消炎、生肌。

美容資訊：山竹的美容產品大部份以消炎、潤膚為主。

DIY貼士：山竹不論內服、外用都有很好消炎、潤膚作用，鮮品更佳。

以上內容僅供參考，使用前請先向中藥師或中醫師查詢。

作者：國際中藥及食品發展聯會總務 張麗敏中藥學碩士