拆解迷思　前列腺癌手術可保性功能

每年11月是「鬍子月」，當然要談談男性健康，特別是前列腺癌，這個本地第三大男性癌症。皆因有不少男士仍對此病存有以下迷思，現逐一拆解，以助大家釋除疑慮，有懷疑者及早求醫。

迷思一：有前列腺肥大，就好易患前列腺癌？

前列腺肥大（良性前列腺增生）是老化現象，導致前列腺日益脹大，引發下尿路的症狀，包括：尿急、尿頻、夜尿、小便不順、感灼痛及尿流溺。但前列腺肥大不是前列腺癌的高危因素，兩者病變不同，惟因部分症狀有交疊，單憑表徴頗難分辨，而且亦可同時患上兩種病。

迷思二：前列腺癌是年老才會患上？

臨床上60歲或以上男士患前列腺癌居多，但近年50多歲發病者也絕非罕見。風險因素除了年紀大，還有家族遺傳、非洲裔，及長期高脂飲食、吸煙等。當家族有兩位或以上男性在55歲前已患前列腺癌，代表家族中其餘的男性成員，患前列腺癌的機率比一般人高。

迷思三：患上前列腺癌一定感到疼痛？

前列腺癌在早期大多沒有甚麼症狀或感疼痛，要到後期擴散到附近組織或骨骼時，患者才會感周身骨痛，尤其容易出現腰、背，或甚手腕、手肘疼痛。有些患者在早期或會尿頻、尿急，小便赤痛，小便不順暢，另有部分晚期者或會出現前列腺疼痛、血尿。

迷思四：PSA指數高就一定患了前列腺癌？

經驗血而測出的PSA指數（前列腺特異抗原指數），是篩檢前列腺癌的初步主要方法之一。因此建議年過50歲的男士，應定期做前列腺癌篩檢，檢查PSA指數。

不過除了前列腺癌，其實前列腺發炎、尿道炎或良性前列腺增生引致排尿困難，也可令PSA指數上升。因此醫生會先向求診者問診、檢視PSA是否異常標升、做肛門指檢，有需要則進行磁力共振超聲波掃描及活組織檢驗，才可精準確診。

迷思五：患了前列腺癌一定「功能盡廢」？

前列腺癌本身不會令性能力受損，不過前列腺癌的治療，卻很多時對生育及性能力有影響。猶幸，現時只要前列腺癌確診時屬早期，而患者年紀不超過75歲，並且沒有嚴重心、血管疾病，經醫生確認情況適合，就可接受以機械臂輔助的微創切除前列腺手術。

由於過程中使用機械臂可把病灶及周遭組織放大10倍，令手術更精準，既不傷及前列腺末端，避免術後失禁，又可看清楚前列腺兩側那控制勃起的神經缐路徑，免於切錯。因此術後大多不用擔心有性功能障礙。

然而，由於切除前列腺後會影響精液的成分和輸送，因此是會影響生育。另一方面，當確診時屬晚期或不適合做手術而需接受荷爾蒙治療，也會影響生育能力。因此，建議跟主診醫生及伴侶商量，考慮是否需要在治療前冷凍精子。