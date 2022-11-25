寒冬吃羊肉　袪風兼補血

雖然已立冬，天氣仍時暖時涼。在香港，一年四季的分別愈來愈不明顯，大家都已見慣不怪。

在中醫的季節養生理論來說，天氣很冷或不太冷雖然有所分別，但滋補養生的大原則仍是不變的，變的只是用藥、分量、密度等等可能需要略作調整而已。

撇開地球暖化不談，按大自然的四季定律，冬天，熱氣漸消，寒氣漸增。冬至和夏至，是陰陽主氣交接的節氣。寒冷的天氣有甚麼特性呢？就是容易耗傷人體的陽氣。何謂陽氣？陽氣就是人體生命活動的功能。所以俗語有云：「重病難過冬至節，過了冬至可過年。」重病的人陽氣自必虧虛，而以前沒有那麼先進的暖氣設備，患了重病在冬天當然特別危險了。

在冬天食療防病其實並不難，古人告訴我們，在冬天的時候適當飲些薑茶發汗，便可以將身體的寒邪由汗排出而散，減少病邪留在體內致病的機會。當然，不飲薑茶也可，最重要的是多進食溫補食物，幫助身體禦寒。我們說，冬天進補的作用包括：「無病防病，有病防變，病重防危。」就是這個原理。

此外，冬季也可以用飲食調補。例如坊間習慣的飲食羊肉煲，就可以暖胃補腎陽，在冬天多食羊肉煲可以改善慢性胃炎、胃痛，也可以有助改善陽萎或小便頻密。又例如蛇羹，既祛風又補血，對風濕骨痛有功效。至於冬天可常用的中藥有：杜仲、巴戟、狗脊、鹿茸、人參、當歸、淫羊藿……這些中藥可以適當配搭些肉類燉服，例如用水魚、雞、白鴿、龜、鷓鴣、蛇……各種家畜鳥類配上述藥材都可。

但是，每個人的體質不同，所以如何才適合自己，最好先諮詢你的中醫師。