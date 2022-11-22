粵語片女星嘉玲離世 享年87歲 契女郭秀雲：沒料到契媽先走一步，心裏很難過

活躍於五、六十年代的粵語片女星嘉玲昨 (21日) 在泰國離世，享年87歲。

出生於1935年的嘉玲本名何佩英，1953年考入嶺光公司演員訓練班，至1955年轉投光藝製片公司，以何嘉玲之名出道。自1955年演出第一部電影《三妻奇案》起，嘉玲從影以來主演電影逾60部，優雅高貴的形象深入民心。嘉玲與四哥謝賢在大銀幕上合作無間，作品包括有《鴛夢重温》、《花花公子》和《山盟海誓》等，現實中亦曾與四哥短暫相戀，一直被影迷視為金童玉女。

嘉玲優雅高貴的形象見稱

嘉玲除了與四哥謝賢在大銀幕上合作無間外，現實中二人亦曾短暫相戀

嘉玲最後一部作品是1967年的《人海奇花》，息影後下嫁泰國華僑姚武麟，並隨丈夫移居到曼谷，育有兩女一子並歸化泰國，泰國名字「Patsy Wongsanguan」。

嘉玲契女郭秀雲：沒料到契媽先走一步，心裏很難過

嘉玲契女郭秀雲昨天早上得知噩耗後非常難過，表示契媽是在睡夢中離世，當時契爺仍在睡覺，她立即通知身在新西蘭的契姐（嘉玲二女）「我收到消息後未能聯絡契爺，他沒有開電話，我最擔心他，因為疫情幾年他的身體也大不如前，幸好契哥（二兒子）已趕回到家陪伴父親，我會盡快趕到泰國慰問契爺。」

郭秀雲透露，嘉玲是因慢性阻塞性肺疾病離世：「契媽近年身體一直轉差，最後一次見她是2019年的時候，因為我和契爺與契媽都是12月生日，那次專程去泰國和他們慶祝，契媽覺得自己不像以前靈活，很少上街，閒時喜歡看劇集，但她好惜我，還和我出外食飯，她心情非常好！可惜疫情這幾年都未能再前往探望，原本計劃12月再到泰國一起慶祝生日，沒料到契媽先走一步，心裏很難過，契姐（大女兒）去年亦已去世。」

郭秀雲 (下排左二) 本計劃12月到泰國與契媽嘉玲一同慶生

郭秀雲與契媽嘉玲很有緣份，自小已是她的契女，更巧合契媽又是其奶奶（龐傑母親）的契女，她憶述眼中這位高貴優雅的嘉玲契媽：「契媽是個不多說話的人，但她很錫我，很喜歡和我傾做人的道理，如何照顧老公，遇到困難怎樣處理，她做過幕前有很多心聲分享，令我獲益良多。我結婚時她送過我一隻泰國古董手鈪，上面是蛇型設計鑽飾，泰國人送女出嫁都會有這種傳統，契媽結婚時都收過奶奶的禮物，她是戴上手臂的，今次去泰國我都會戴上它。」

郭秀雲又慨嘆，因為疫情身邊失去了朋友和親人：「令到我覺得更珍惜現在，更加積極做想做的事情，年齡只是一個號碼，每個人都可以過得充實，掛念誰就打電話多見面，不要想時間還多着，要好好珍惜身邊的人和事。 」