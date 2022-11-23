惠康聯乘Monopoly大富翁　限量精品聖誕登場￼

聖誕節準備怎樣慶祝？與親朋好友開Party一定少不了！惠康就首次與Monopoly大富翁合作，並邀請到本地著名插畫家飛天豬，以香港街道作主題，在大富翁遊戲板上勾畫出地區情懷，推出多款展現香港獨有城市面貌的限量精品，包括惠康x飛天豬限量版大富翁、地毯以及保溫瓶。

融入香港街道特色 一嘗成為「超市大亨」

其中，限量版惠康 x 飛天豬大富翁，角色棋換成了經典惠康購物手推車、購物籃及貨車，水彩畫棋盤上的街景更特意加入了多個食品及日用品品牌，充滿玩味。玩家可以在物業上興建房屋及惠康店舖，一嘗成為「超市大亨」的感覺！而機會卡及購物精選更設計成與日常生活有關連的内容，邊玩邊引起大家的共鳴。限量版惠康x飛天豬大富翁尺寸為輕便裝，無論去野餐、旅行或者佳節聚會都方便攜帶和收藏。

另外，大富翁保溫瓶的瓶身同樣印有由飛天豬繪畫的香港城市面貌，具有保溫和保冷功能。保溫瓶更採用兩段開蓋設計，上層是小型儲物格可擺放茶包，非常實用。當然還有顏色十分搶眼、印有經典Monopoly大富翁圖案的地毯，地毯毛質柔軟有厚度，質感舒適，半月形設計更適合擺放於家居任何角落包括客廳、睡房、大門及浴室等。

想得到以上精品歡度聖誕？yuu會員由即日起至11月24日期間，可搶先以yuu積分預購。而於2022年11月25日至2023年1月5日，凡於惠康全線分店消費滿$100，即可加指定金額換購，每次消費可換購3款產品，每款只限一件，數量有限，換完即止。