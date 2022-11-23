姜濤透露左腳阿基里斯跟腱也有問題 「發自內心的對大家感到抱歉，我一定盡快恢復。」

姜濤早前參與《903 AllStar籃球賽》時不慎受傷，觸及右膝舊患，事後接受手術，手術完成後預料要撐拐杖兩個月，上星期也只能以視像方式參與《樂在維港》音樂節。

姜濤早前完成手術後，預料要撐拐杖兩個月

姜濤左腳阿基里斯跟腱也有問題 對大家感到抱歉

今 (23日)早上，姜濤在社交平台交代最新情況，他透露自己的左腳也出現問題：「漫長的旅程，該死的左腳阿基里斯跟腱也有問題，說要幾個月可我真等不了那麼久，明年的唱跳一定要完成。發自內心的對大家感到抱歉，我一定盡快恢復。」

原來除了右腳的傷患，姜濤的左腳阿基里斯跟腱也有問題

相片及影片中可見作黑色打扮的姜濤，戴着口罩側臥在床上接受治療，期間一度緊握床邊，他加上hashtag「#衝擊波要命的痛」「#沒有人比我還要着急焦慮」，實在令一眾姜糖非常心痛！

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姜濤：「為了復健，多早起來都可以」

除交代最新情況，姜濤今早亦在IG Story分享在車上觀看的街景照，他寫道「為了復健，多早起來都可以」、「能出門的感覺真的很好，真的很難熬，這一段日子彷彿與世界斷絕了聯繫，但我知道我這點傷，對比很多人真的不足掛齒，對此真的很敬佩所有在努力康復中的人們。」

姜糖們都紛紛留言為偶像打氣：「不用抱歉啊，我們會等你的，加油💪🏻❤️」、「姜，不用抱歉，漫漫長路，今次復康之後，你更加可以200%投入在舞台及球場上！」 、 「見到您治療真係心痛💔，確信無人比您更着急想好返，但不要過分焦慮啊，也不要抱歉（您已道歉了好幾次啦😘）」