Re:echo 15周年聯乘本地塗鴉藝術家洪家豪 特推期間限定服裝及配飾

面對每日煩厭的工作，多想有日可以多到戶外走走，自製一個喘息空間。本地戶外服裝品牌Re:echo向來設計優質專業戶外用品，讓山系愛好者可以無拘無束地走向大自然。適逢今年是品牌成立15周年，特意聯乘本地塗鴉藝術家 Billy Hung （洪家豪），推出「Re:echo 15 週 年期間限定服裝及配飾系列」，鼓勵大家提高生態保育意識，寄予自然與生命可延續發展的願景。

是次聯乘系列是透過Billy獨特的模板噴畫風格，帶出香港自然生態的特色。今次限定系列有6款限量發售的T-Shirt，每件都能展示出本地獨特生態物種及有故事的地標圖案，包括彈塗魚、招潮蟹及香港獨有的盧文 氏樹蛙；有故事的地標則有獅子山、犀牛石及鷹嘴石。圖案裡更附上經緯度，鼓勵熱愛大自然的顧客親身探索。除此之外，Re:echo亦特別推出「15週年保育香港禮品套裝」，將本地生態的特色延續到其他產品上，包括大露營袋、斜孭手機袋及口罩暫存夾。

大露營袋

斜孭手機袋

限量發售T-Shirt

「Re:echo 15周年期間限定服裝及配飾系列」 由即日起於Re:echo網店及各大門市預售及發售。優惠期內，顧客於全線門市購買任何產品折實滿$2,500，即可獲贈「Re:echo15 週年期間限定服裝及配飾系列」保育香港禮品套裝乙 套，套裝包括大露營袋1件、斜孭手機袋1件及口罩暫存夾2件，款式隨機發放，限量 300 套，送完即止。（查詢：https://www.reecho.hk/）