聖誕自助餐2022 ｜酒店自助餐推介合集

來到年尾，普天同慶的聖誕節快到，又是時候好好犒賞辛勞一年的自己，與身邊摯愛享受聖誕大餐！香港多間酒店已推出不同主題的自助餐，美食包羅萬有，還未訂枱的你，心動不如行動！

聖誕自助餐2022 ｜唯港薈 Hotel ICON

The Market – 繽紛佳節自助餐

The Market預備了一系列以上乘食材炮製的環球美饌及傳統節慶美食，除了時令生蠔及一系列冰鎮海鮮，包括松葉蟹腳、 大蝦、蜆、青口、小龍蝦以及自助晚餐供應的龍蝦外，節慶自助餐當然少不了烤火雞、蜜 燒火腿等，為節日增添無窮氣氛。廚師團隊更悉心預備了精緻甜品，包括肉桂焦糖燉蛋、意大利聖誕麵包、聖誕布甸等，亦不容錯過一系列香濃榴槤甜品、Mövenpick 雪糕、GODIVA 軟雪糕等。

2022 年12 月23 日：

自助早午餐

上午11 時45 分至下午2 時30 分

成人港幣$888 小童港幣$628

自助晚餐

首輪:下午5 時30 分至晚上8 時 次輪:晚上8 時30 分至11 時

成人港幣$1,098 小童港幣$738

2022 年12 月24 至26 日：

自助早午餐

上午11 時45 分至下午2 時30 分

成人港幣$888 小童港幣$628

自助晚餐

首輪:下午5 時30 分至晚上8 時 次輪:晚上8 時30 分至11 時

成人港幣$1,098 小童港幣$738

2022 年12 月27 日：

自助早午餐

上午11 時45 分至下午2 時30 分

成人港幣$828 小童港幣$568

自助晚餐

晚上6 時30 分至10 時

成人港幣$1,068 小童港幣$728

2022 年12 月31 日：

自助早午餐

上午11 時45 分至下午2 時30 分

成人港幣$828 小童港幣$568

The Market

電話: (852) 3400 1308

電郵: book.restaurant@hotel-icon.com

地址: 尖沙咀科學館道 17 號唯港薈 2 樓

GREEN – 節慶半自助餐呈獻特色海鮮袋及現場表演

於 12 月 24 至 27 日及 1 月 1 日，賓客除了可無限量享用半自助早午餐供應的熟蝦、青口、小龍蝦、法國海螺等海鮮外，半自助早午餐更備有多達二十款精緻前菜、湯及聖誕甜品供應。自選特色主菜炭燒海鮮拼盆、聖誕法國小火雞、牛油龍蝦尾配松露意大利飯、干貝白酒汁或招牌香煎草飼西冷牛排亦絕對不能錯過，每位港幣 588 元起。

您亦可選擇與摯愛親朋於 12 月 23 至 26 日、除夕及元旦品嚐節慶半自助晚餐，自選主菜推介有牛油龍蝦尾配松露意大利飯、聖誕法國小火雞及特色海鮮袋 (兩位用)，特色海鮮袋更備有燒烤醬、葡式辣汁或蒜蓉印第安辣粉牛油汁選擇。精緻主菜配以每位乙杯的紅白酒或瑪姆紅帶香檳以及令人目不暇給的美味甜品，為晚餐畫上圓滿句號，價錢為每位$788 起。

半自助早午餐：

2022 年12 月24 至26 日、27 日及2023 年 1 月 1 日

上午11 時45 分至下午2 時

成人港幣$588 小童港幣$388

半自助晚餐：

2022 年12 月23 至26 日 2023 年 1 月 1 日：

晚上7 時至9 時30 分

成人港幣$788 小童港幣$488

2022 月12 月31 日

成人港幣$828 小童港幣$508

GREEN

電話: (852) 3400 1300

電郵: green@hotel-icon.com

地址: 尖沙咀科學館道 17 號唯港薈大堂

網上訂座: https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/?&rid=108

聖誕自助餐2022 ｜逸東酒店「普慶今宵」自助餐

逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題，用上舊式電視及霓虹燈塑造出懷舊背景，同時提供多款應節美食及頂級海鮮。當中包括外國每家每戶必吃的傳統烤火雞配蔓越莓醬作為聖誕大餐的主菜，又有澳洲M5和牛肉眼扒、威靈頓叉燒；另提供聖誕乾果蛋糕、朱古力栗子樹頭蛋糕外，更有充滿兒時回憶的甜品，包括經典香蕉船、黑牛(可樂加朱古力雪糕球)、雜果賓治等。

邊食邊贏逸東酒店住宿

普慶餐廳於特定時段將設置遊戲專區提供《歡樂今宵》內的著名遊戲，例如歡樂卡、幸運抽獎輪、幸運星等，每位客人可獲得遊戲券一張，於品嚐自助餐期間到小型遊戲攤檔可一試運氣，有機會贏取多個豐富獎品，包括Eaton HK酒店一晚住宿、餐飲禮券及其他小禮物等。

「普慶今宵」自助餐

日期：12月1日至31日

時間：午市1200-1430、晚市1830-2130

午市價錢：周一至五成人$348起、小童及長者$238起；周六、日及公眾假期成人$428起、小童及長者$338起。

晚市價錢：周一至五成人$618起、小童及長者$448起；周六、日及公眾假期成人$678起、小童及長者$498起。

普慶餐廳

地址：九龍彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層

電話：2710 1901

網址：https://www.theastorhk.com

聖誕自助餐2022 ｜黃金海岸酒店聖誕自助餐及各式餐饗盛宴

聆渢咖啡廳 – 聖誕自助餐

聆渢咖啡廳的聖誕自助餐呈獻多款國際美食及聖誕佳餚，豐盛的海鮮包括雪花蟹腳、龍蝦、琵琶蝦及海蝦，還有鵝肝慕絲批、煙三文魚、西班牙火腿及多款即切魚生等。自助晚餐更供應一系列匯集各地風味的主菜，例如燒美國牛肉、普羅旺斯燴海鮮及燒春雞等，為您送上非凡餐饗體驗。

佳節期間更會供應各式經典聖誕美食，包括聖誕火雞、意式聖誕蛋糕、聖誕布甸及暖聖誕雜果子批。聖誕及新年假期自助餐早鳥優惠: 12月12日或之前預訂並全數付款，可享8折優惠；於12月13至20日全數預付則可享85折優惠。

聆渢咖啡廳

訂座及查詢：2452 8448

網上訂座：http://bit.ly/3UW0sz9

海岸扒房 – 聖誕特別版agnès b.主題下午茶及薈萃優質食材的節日套餐

坐擁優美遊艇會景致的海岸扒房，特設節日晚市套餐 (成人HK$908 /位; 小童HK$588 /位)，薈萃多款優質肉類及海鮮，包括龍蝦濃湯、燒美國有骨牛肉、波士頓龍蝦米多、香烤澳洲草飼羊扒及慢烤西班牙黑毛豬扒。每人更可品味精選紅酒、白酒或汽酒乙杯。於12月12日或之前預訂並全數付款，可享8折優惠。於12月13至20日全數預付則可享85折優惠。

還有聖誕特別版agnès b.主題下午茶，包括由酒店廚師團隊特別設計的精緻美食，矜貴菜式有香煎鵝肝漢堡包配朱古力醬及香煎帶子配黑松露等，更可享用agnès b. 的經典蛋糕，延續甜蜜幸福的氣氛，喚醒冬日味蕾。(HK$688/兩位用)

海岸扒房

訂座及查詢: 2452 8636

網上訂座：http://bit.ly/3UW0sz9

聖誕自助餐2022 ｜JW Marriott 萬豪酒店

The Lounge(大堂樓層)

奢華的節日香檳自助早午餐與聖誕自助晚餐呈獻惹人垂涎的美饌，新鮮冷盤包括波士頓龍蝦、蟹腳、麵包蟹、多款矜貴魚子醬、36個月風乾西班牙黑毛豬火腿、以及各式刺身如鮑魚、牡丹蝦及帆立貝等。熱葷區有威靈頓牛柳、香草焗羊架、蘑 菇芝士汁焗波士頓龍蝦、即煎鴨肝、傳統香烤火雞、片皮鴨及自助晚餐限定的炆鮑魚等。

平安夜、聖誕日及節禮日(Boxing Day)自助早午餐：

11 時至 2 時 30 分|成人每位港幣 1,098 元*、小童每位港幣 768 元 *加港幣 298 元可享無限添飲指定香檳、氣泡酒及紅白酒

平安夜自助晚餐：

7 時至 10 時 30 分|成人每位港幣 1,288 元、小童每位港幣 898 元

聖誕日自助晚餐：

7 時至 10 時 30 分|成人每位港幣 1,188 元、小童每位港幣 828 元

除夕自助晚餐：

7 時至 10 時 30 分|成人每位港幣 1,888 元起(每兩位成人獲贈香檳一瓶)、小童每位港幣 1,328 元

JW 咖啡室(5 樓)

JW 咖啡室於聖誕佳節呈獻琳瑯滿目的傳統聖誕美點及環球美食，時令海鮮包括波士頓龍蝦、麵包蟹及紅蟹等；日式壽司刺身區亮點有5至6頭南非鮑魚、一系列鮮美刺身和手握壽司；切肉區供應聖誕火雞、澳洲M5和牛斧頭扒和威靈頓牛柳；中西熱葷包括蠔皇扣5至6頭南非鮑魚及花膠、燴海參、芝士白酒焗虎蝦、香煎鴨肝和龍蝦湯等。

平安夜自助晚餐：

第一輪 (5 時 45 分至 8 時)｜第二輪 (8 時 30 分至 10 時 30 分) 成人每位港幣 1,288 元、小童每位港幣 898 元

聖誕日自助晚餐：

第一輪 (5 時 45 分至 8 時)｜第二輪 (8 時 30 分至 10 時 30 分)

成人每位港幣 1,138 元、小童每位港幣 798 元

除夕自助晚餐：

第一輪 (5 時 45 分至 8 時 15 分)｜成人每位港幣 1,188 元、小童每位港幣 898 元 第二輪 (8 時 45 分至 11 時 30 分)｜成人每位港幣 1,388 元、小童每位港幣 968 元

Flint (5 樓)

Flint以時令食材炮製的五道菜晚餐包括豬肝醬配黑毛豬火腿、香煎帶子配魚子醬及濃郁鮮香的龍蝦湯。自選主菜包括嫩滑多汁的威靈頓牛柳、香烤火雞或大紅蝦燴意大利飯伴海鮮清湯。最後細味充滿聖誕氣氛的甜品「聖誕之夜」(朱古力慕絲、朱古力忌廉及朱古力餅)或「士多啤梨夢」(士多啤梨慕絲、士多啤梨醬及士多啤梨雪糕)。

平安夜、聖誕日及節禮日(Boxing Day)五道菜晚餐｜每位港幣 1,188 元

以上價目設有加一服務費。推廣優惠、菜式及價目如有更改，恕不另行通知。預訂及查詢，請致電 +8522810 8366 或電郵至 jwmarriott.hk@marriotthotels.com。

聖誕自助餐2022 ｜The Murray 美利酒店

聖誕早午餐 (12 月 24、25、26、31 日及 1 月 1 日)

The Tai Pan 及 Garden Lounge 將呈獻美利聖誕早午餐，此半自助餐包括豐盛的沙律及冷盤、自家醃製三文魚、現場烤肉及即點即製主菜，價格為成人每位港幣888元，小童每位港幣368元。

The Tai Pan 及 Garden Lounge美利聖誕早午餐

在 Popinjays 的聖誕早午餐同樣不容錯過，提供現烤 Raclette 芝士、各款甜美凍海鮮、精選燻魚和醃肉、現煮美饌及烤肉等。早午餐成人每位港幣988元，小童每位港幣488元。

Popinjays聖誕早午餐

晚餐慶祝活動

在 12 月 24、25、31 日及 1 月 1 日，The Tai Pan 及 Garden Lounge 將菜單升級為海鮮燒烤自助晚餐。除 了直送凍海鮮、冷盤及芝士外，自助餐還增設了即場燒烤的香腸、羊架、三文魚柳及即切有機火雞和烤牛肋等。價格為成人每位港幣 1,288 元，小童每位港幣 488 元，賓客還可以每位港幣 388 元專享兩小時暢飲 Thiénot Brut 香檳和其他飲料。

The Tai Pan 及 Garden Lounge 海鮮燒烤自助晚餐

Popinjays 的主廚 Lexine Hepworth 將於平安夜和除夕夜展示兩晚限定的五道菜慶祝晚餐。價格為每位港幣 1,488 元。在 2022 年的除夕夜，每位港幣 1,888 元的晚宴中更可品嚐栗子 Mont Blanc 蛋糕、香檳啫喱及法式馬卡龍等美食，迎接新一年!

由 2022 年 12 月 18 日至 2023 年 1 月 2 日 (12 月 24 及 31 日除外)，Popinjays 將供應四道菜節日晚宴餐牌， 每位港幣 988 元。

Popinjays 平安夜和除夕夜限定的五道菜慶祝晚餐

聖誕自助餐2022 ｜如心酒店集團

Café Circles 及黃竹坑 I-O-N 節日自助餐

賓客可品嚐 Café Circles 及黃竹坑 I-O-N 團隊匠心設計的豐富節日自助餐，嚐盡濃厚佳節氣氛。頭盤方面有海鮮冷盤、刺身、芝士及凍肉拼盤;主菜則有充滿節日特色的聖誕烤火雞及其他烤肉、香煎比目魚配忌廉白酒汁及烤豬扒配芥末忌廉汁等，同時不要錯過聖誕樹頭蛋糕、聖誕泡芙甜品塔等各款應節甜點;於2022 年 12 月 10 日或之 前預訂自助餐，即享 8 折早鳥優惠。

Café Circles 節日自助餐

中環及觀塘 I-O-N 節日早午餐、下午茶及晚餐連主廚餐桌放題

中環及觀塘 I-O-N 為賓客供應節日早午餐: 超過 20 款無限量添食的主廚餐桌食品配搭 7 款糅合聖誕氣氛的主菜及甜品。意猶未盡的話，更可額外加配美食如生蠔、英國頂級有氣酒 Nyetimber 暢飲。夜幕降臨，賓客可選擇聖誕海陸晚餐連主廚餐桌放題 ($638 起) 或 聖誕海陸晚市套餐 (每位$688)。節日早午餐每位成人價錢由$468 起，小童則為 $338。節日下午茶收費 為$498 (兩位)。按此查看菜單。

I-O-N節日早午餐

請按此查閱節日自助餐收費

聖誕自助餐2022 ｜都會海逸酒店

西餐廳《魔幻童話聖誕頌》主題自助晚餐

今個聖誕，西餐廳於自助晚餐時段呈獻一系列矜貴佳節美饌，海鮮迷萬勿錯過新鮮即開生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、鮮甜凍蝦等，亦有多款刺身如甜蝦、帶子、油甘魚及劍魚腩等。

節日重點推介有即席堂弄火焰龍蝦*，龍蝦於客人面前即席淋上醇酒及點火燒烤，熊熊火焰頓時令氣氛升溫！另一必吃之選燒香草保雲蘇羊架、燒日本帆立貝松露薯茸伴荷蘭汁、原隻燒火雞、燒豬排骨伴西梅燒汁等，令人垂涎三尺。另外，酒店亦為每位貴客奉上一碗膠質豐厚、味道鮮醇的杏汁鮑魚花膠菜膽雞湯*。

*僅於12月24、25、26及31日期間之自助晚餐時段供應之食物。

另外亦有一系列魔幻美點及充滿童話氣息的主題甜品，如聖誕什錦鮮果杏仁撻，蝶豆花啫喱、聖誕朱古力樹頭蛋糕，以及酒店皇牌甜品如榴槤脆酥、芒果拿破崙、即焗流心布甸、即製梳乎厘及Häagen-Dazs雪糕杯及雪糕批，以香甜美味為繁盛的一年作總結。

12月24至26日指定時段，更特別安排聖誕老人巡遊，讓客人以豐富美食及精彩節目歡度佳節。

12月24日：

平安夜自助午餐

首輪 上午 11 時至下午 1 時 15 分

成人: 港幣 618 元｜小童: 港幣 498 元

次輪 上午 1 時 45 分至下午 4 時

成人: 港幣 618 元｜小童: 港幣 498 元

平安夜自助晚餐

首輪 上午 5 時至下午 7 時 15 分

成人: 港幣 898 元｜小童: 港幣 698 元

次輪 上午 7 時 45 分至下午 10 時

成人: 港幣 618 元｜小童: 港幣 698 元

12月25日 ：

聖誕日自助午餐

首輪 上午 11 時至下午 1 時 15 分

成人: 港幣 578 元｜小童: 港幣 438 元

次輪 上午 1 時 45 分至下午 4 時

成人: 港幣 578 元｜小童: 港幣 438 元

聖誕日自助晚餐

首輪 上午 5 時至下午 7 時 15 分

成人: 港幣 878 元｜小童: 港幣 638 元

次輪 上午 7 時 45 分至下午 10 時

成人: 港幣 878 元｜小童: 港幣 638 元

12月26日 ：

禮物日自助午餐

首輪 上午 11 時至下午 1 時 15 分

成人: 港幣 578 元｜小童: 港幣 438 元

次輪 上午 1 時 45 分至下午 4 時

成人: 港幣 578 元｜小童: 港幣 438 元

禮物日自助晚餐

首輪 上午 5 時至下午 7 時 15 分

成人: 港幣 878 元｜小童: 港幣 638 元

次輪 上午 7 時 45 分至下午 10 時

成人: 港幣 878 元｜小童: 港幣 638 元

12月31日 ：

大除夕自助午餐

首輪 上午 11 時至下午 1 時 15 分

成人: 港幣 568 元｜小童: 港幣 428 元

次輪 上午 1 時 45 分至下午 4 時

成人: 港幣 568 元｜小童: 港幣 428 元

大除夕自助晚餐

首輪 上午 5 時至下午 7 時 15 分

成人: 港幣 778 元｜小童: 港幣 538 元

次輪 上午 7 時 45 分至下午 10 時

成人: 港幣 778 元｜小童: 港幣 538 元

千鶴日本料理《千鶴聖誕日和饗宴》

今個冬日，千鶴主廚悉心挑選日本空運直送的優質食材，暖心奉上聖誕【A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳】，菜式包括日本直送刺身、岩手蠔蒜香牛油燒，鐵板西班牙紅蝦配蕃茄辣汁及A5鹿兒島和牛等。立即選定日子與摯愛開展聖誕美食之旅！

【千鶴精緻日式早午餐】先有任點任嘗之東瀛美食包括精選沙律、串燒、煮物及天婦羅，隨後奉上新鮮肥美的精選刺身包括吞拿魚腩、馬刀貝及油甘魚等，最後來到7款以時令優質食材入饌的鐵板燒主菜，特別推介肉汁四溢的A3和牛厚燒、澳洲羊鞍、銀鱈魚及美國牛肉薄燒等。

12月24日、25日、26日、31日：

千鶴精緻日式早午餐

上午 11 時半至下午 2 時 30 分

成人: 港幣 598 元起 ｜小童: 港幣 398 元起

A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳

晚上 6 時半至下午 10 時

每位港幣 1,380 元起 (最少兩位起)

A5鹿兒島和牛御膳

晚上 6 時半至下午 10 時

每位港幣 960 元起

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（港鐵紅磡站C2出口）

訂座及查詢詳情： (852) 3160 6880 / (852) 3160 6881 / (852) 3160 6882

電郵：fnb.hpme@harbour-plaza.com

聖誕自助餐2022 ｜帝逸酒店

Alva House聖誕自助餐以即開生蠔、冰鎮龍蝦、麵包蟹、刺身及水耕菜沙律等精緻前菜喚醒食客的味蕾。賓客可盡情於270尺自助餐桌上挑選一系列特色滋味美饌，包括頂級烤肉、日式爐端燒、鐵板燒及天婦羅等；而冶味應節主菜則包括燒原隻火雞、威靈頓牛柳、法式酥皮焗三文魚及焗蜂蜜肉桂金門火腿。另外，還有如聖誕樹蛋糕、聖誕白熊蛋糕、果子麵包及薑餅等令人難以抗拒的經典節日甜點。

2022年12月24日(六)- 平安夜

平安夜自助早午餐

首輪(上午 11 時 15 分至下午 1 時 45 分)

次輪(下午 2 時 15 分至下午 4 時 45 分)

成人:HK$588 小童:HK$348

平安夜自助晚餐

首輪(下午 5 時 30 分至晚上 8 時)

次輪(晚上 8 時 30 分至 11 時)

成人:HK$888 小童:HK$498

2022年12月25日(日)- 聖誕節

聖誕自助早午餐

首輪(上午 11 時 15 分至下午 1 時 45 分)

次輪(下午 2 時 15 分至下午 4 時 45 分)

成人:HK$588 小童:HK$348

聖誕自助晚餐

首輪(下午 5 時 30 分至晚上 8 時)

次輪(晚上 8 時 30 分至 11 時)

成人:HK$888 小童:HK$498

電話: 3653 1168

電郵: alvahouse@alva.com.hk

聖誕自助餐2022 ｜香港銀樾美憬閣精選酒店

位於大嶼山東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery），於12月逢周末及公眾假期推出冬日節慶早午餐，賓客更可選擇無限添飲香檳，在這別致時尚的城市度假酒店盡享歡樂氣氛。

「冬日早午餐」

節日周末限定的「冬日早午餐」提供包括傳統烤火雞及多款聖誕特色甜品，12月1至23日周末定價每位港幣508元*，平安夜、聖誕節、節禮日及元旦每位港幣608元*。此節日盛宴將於中午12時至下午3時供應，賓客可另加港幣588元*無限暢飲Louis Roederer香檳。

冬日早午自助餐除了美味的冷盤、芝士和沙律外，還有多款麵包、自家製龍蝦濃湯和是日餐湯。烤肉佳餚包括烤火雞、烤澳洲草飼西冷牛扒、蜜汁火腿及三文魚扒。最後，賓客可細嚐聖誕布甸、聖誕果蓉批、薑餅、法式聖誕樹幹蛋糕、芝士蛋糕和窩夫等傳統節日甜品，為節日盛宴畫上完美句號。

聖誕自助餐2022 ｜富豪香港酒店

於富豪香港酒店的御花園咖啡室展開一趟「北歐精靈童話村」味蕾旅程，探索一系列北歐特式節日美饌，包括瑞典傳統蒔蘿醃三文魚、芬蘭三文魚忌廉濃湯、龍蝦西班牙海鮮飯及丹麥米布丁等。令人目不暇給的自助餐盛宴，還有11款海鮮入饌的精選菜色及應節甜品。12 月 24 日至 26 日聖誕限定美饌則有聖誕火雞、金蒜粉絲蒸龍蝦、 威靈頓三文魚、香煎鵝肝多士、養顏花膠燴鮑魚及聖誕曲奇等。

「北歐精靈童話村」龍蝦海鮮薈自助晚餐

12月24日：

下午 5 時 30 分至晚上 7 時 30 分

成人 / 長者:每位港幣 748 元｜小童:每位港幣 468 元

晚上8時00分至晚上10時30分

成人/長者:每位港幣708元｜小童:每位港幣 458 元

12月25日：

下午 5 時 30 分至晚上 7 時 30 分

成人 / 長者:每位港幣 738 元｜小童:每位港幣 458 元

晚上8時00分至晚上10時30分

成人/長者:每位港幣708元｜小童:每位港幣 468 元

12月26日：

下午 6 時 30 分至晚上 9 時 30 分

成人 / 長者:每位港幣 698 元｜小童:每位港幣 428 元

12月31日：

下午 6 時 30 分至晚上 11 時

成人 / 長者:每位港幣 698 元｜小童:每位港幣 428 元

1月1日：

下午 6 時 30 分至晚上 9 時 30 分

成人 / 長者:每位港幣 698 元｜小童:每位港幣 428 元

聖誕自助餐2022 ｜麗豪酒店

麗豪酒店的濠餐廳呈獻琳瑯滿目的國際美食盛會，包括傳統聖誕火雞、蜜糖燒火腿、 香草牛油鹽燒美國肉眼等。除一系列聖誕主題美食外，還有波士頓龍蝦、松葉蟹腳、青口、海蝦、金蒜焗蠔、泰式燒龍蝦鉗等。愛好甜食的您千萬不要錯過多款聖誕主題甜品，包括法國提子聖誕樹頭餅、 聖誕布甸、聖誕曲奇、蘋果卷等，為節慶自助晚餐寫下甜蜜句點。

「聖誕池畔」燒烤自助晚餐

12月24日

下午 6 時 至晚上 8 時

成人:每位港幣 688 元｜小童/長者:每位港幣 488 元

下午 8 時 30 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 698 元｜小童/長者:每位港幣 498 元

12月25日

下午 6 時 至晚上 8 時

成人:每位港幣 688 元｜小童/長者:每位港幣 488 元

下午 8 時 30 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 698 元｜小童/長者:每位港幣 498 元

12月26日

下午 6 時 至晚上 8 時

成人:每位港幣 638 元｜小童/長者:每位港幣 448 元

下午 8 時 30 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 638 元｜小童/長者:每位港幣 448 元

12月31日

下午 6 時 至晚上 8 時 30 分

成人:每位港幣 688 元｜小童/長者:每位港幣 488 元

下午 9 時 至晚上 12 時

成人:每位港幣 738 元｜小童/長者:每位港幣 508 元

1月1日

下午 6 時 至晚上 8 時

成人:每位港幣 638 元｜小童/長者:每位港幣 448 元

下午 8 時 30 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 638 元｜小童/長者:每位港幣 448 元

聖誕自助餐2022 ｜富豪機場酒店

於富豪機場酒店的藝廊咖啡室踏上一趟充滿德國風情的餐饗之旅，一系列美饌包括雜錦德國凍肉拼盆、雜錦德國香腸配酸菜、德國薄餅等。 此外，自助餐加入多款佳節美食，如聖誕火雞、威靈頓三文魚柳等。多款時令海鮮、刺身、燒肉眼、燒羊架等同樣不能錯過。聖誕甜品則包括聖誕樹頭蛋糕、 聖誕乾果蛋糕、聖誕布丁，以及多款口味 Movenpick 雪糕，為您與親朋好友的聖誕慶典寫下甜蜜句號。

「聖誕池畔」燒烤自助晚餐

12月24日

下午 5 時 30 分至晚上 7 時 45 分

成人:每位港幣 718 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

下午 8 時 15 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 768 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

12月25日

下午 5 時 30 分至晚上 7 時 45 分

成人:每位港幣 718 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

下午 8 時 15 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 768 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

12月26日

下午 5 時 30 分至晚上 7 時 45 分

成人:每位港幣 718 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

下午 8 時 15 分至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 768 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

12月31日

下午 6 時至晚上 9 時 30 分

成人:每位港幣 768 元｜小童/長者:每位港幣 408 元

1月1日

下午 6 時至晚上 9 時 30 分

成人:每位港幣 708 元｜小童/長者:每位港幣 388 元

聖誕自助餐2022 ｜麗豪航天城酒店

位於航天城的全新酒店麗豪航天城酒店於今年為客人帶來聖誕節任點任食晚餐，提供無限量供應的節慶美食、滋味冷熱葷及甜品，精美菜式包括波士頓龍蝦、 鱈場蟹腳、黃金螺等冰鎮海鮮，不少得聖誕沙律、意大利蘭度豆湯、聖誕烤火雞、威靈頓牛柳、京蔥爆海參、多款聖誕造型甜品及意大利雪糕等，讓客人與摯愛親朋共慶滋味聖誕！

聖誕任點任食節慶晚餐

12月24日

下午 6 時 至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 928 元｜小童/長者:每位港幣 588 元

12月25日

下午 6 時 至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 928 元｜小童/長者:每位港幣 588 元

12月26日

下午 6 時 至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 928 元｜小童/長者:每位港幣 588 元

12月31日

下午 6 時 至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 988 元｜小童/長者:每位港幣 588 元

1月1日

下午 6 時 至晚上 10 時 30 分

成人:每位港幣 868 元｜小童/長者:每位港幣 528 元