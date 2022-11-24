【灣仔】三級歷史建築內的園林秘景 細「素」OVO Cafe x 大飯糖幸福甜味

講起素食，或許你會「耍手兼擰頭」，工作已經夠辛苦，還要絕「肉」，認真嗎？過往素食可能真的如你想像只吃植物性食品（又稱全素或純素），所有由動物製成的食物、五辛（蔥、蒜、韭菜、蕎、興渠）、蛋類和奶類等一概不吃，選擇不多之餘對於首次接觸素食的人來說或許會非常抗拒。但假如真的想一嚐素食的話，其實也可以從「五辛素」和「奶蛋素」著手，兩者跟全素不同的是，前者可以進食五辛，而後者則可以吃蛋和奶製品。

被列為三級歷史建築的舊灣仔街市，現時上蓋興建了單幢式私人住宅壹環，而地下商場部分則有這間開業7年的西餐廳 — OVO Cafe。OVO品牌成立超過20年，由自家設計傢俬開始，再到花店OVO Garden，繼而再於2015年開設OVO Cafe。餐廳主力以蛋奶素食為重心，部分食物也可按個人需要轉為純素。

舊灣仔街市自1937年開始運作，1990年被列為三級歷史建築，直至2008年完成任務。

甫入餐廳，最先映入眼簾的是一大片綠葉和花海，其實OVO Garden就設於餐廳之中，亦即是顧客既可以品嚐素菜，又能買走由外國進口的植物，將自己盡量貼近大自然。

踏入餐廳，第一時間會被一大片綠葉和鮮花包圍。

OVO Garden設於OVO Cafe之中，客人可以購買由外國進口的植物。

問到OVO聯合創辦人之一的Thomas（馬文龍）有關OVO Cafe的創辦理念，Thomas道：「呢個街市（舊灣仔街市）以前成日都係血淋淋㗎喇，因為樓下賣菜、上面賣肉、即係有劏雞殺鴨咁啦。我哋想令到呢個地方更加有意義，咁就不如做一個素食餐廳。」

OVO聯合創辦人Thomas Ma

Thomas又指餐廳已經開業7年，希望可以搞搞新意思，恰巧另一位OVO Cafe創辦人Felix跟大飯糖老闆是好友，商討合作的時候很快便一拍即合。而最令Thomas開心的是原本未有出售素食甜品的大飯糖，也因為今次聯乘而在其分店餐單加入素食甜品，從而推廣素食文化。

最近OVO Cafe重新裝修，並會長期聯乘大飯糖。透過兩者的結合，為餐單增添二十多款素食甜品。

大廚阿天推薦餐單上的Impossible Meat漢堡配芒果柚子有機沙律（$132），Impossible Meat每日由師傅新鮮製成，扒內加入洋蔥之外，為增添咬口還會混合馬蹄。

OVO Cafe x 大飯糖主廚阿天

阿天先將植物肉漢堡扒每邊香煎1分鐘，再將漢堡包放入烤箱烘約分半鐘，隨後於一邊包面抹上自家製茄醬，另一邊則有蜜糖芥末醬。之後鋪上羅馬生菜、漢堡扒、芝士片、番茄片和洋蔥絲即可。Impossible Meat口感仿如真實漢堡扒，阿天希望肉食朋友可以較易接受。

Impossible Meat漢堡配芒果柚子有機沙律（$132）

另一款推薦菜式是忌廉芝士牛肝菌扁意粉（$128），牛肝菌會預先浸水1晚。阿天先將菇菌類爆香，加入忌廉和富有牛肝菌精華的牛肝菌水，接著放入扁意粉和巴馬臣芝士碎煮至輕輕收汁，最後灑上芝士粉和松露粉，濃郁的香氣撲鼻而來。

忌廉芝士牛肝菌扁意粉（$128）

特上套餐$138起：有齊前菜、主菜、小食、甜品和飲品，客人可自由配搭自己喜愛的菜式。

瑪嘉烈特芝士薄餅12吋（$118，轉素芝士另加$30）

鮮果沙律碗（$90）

（左）川辣素杏飽菇及（右）鹽酥素雞髀（$78）

今次話明是跟甜品店大飯糖合作，又怎會少得招牌甜品呢？阿天特推北海道3.6軟雪糕朱古力香蕉西多士（$58），先將朱古力夾心麵包炸得金黃有緻，放入以朱古力醬抹杯的雪糕杯中，並加入梅點香蕉切片和北海道3.6牛乳雪糕，顧客可以一次過品嚐冷與熱的口感。

北海道3.6軟雪糕朱古力香蕉西多士（$58）

西多士內含邪惡朱古力醬

至於另一款甜品西瓜爺爺（$75）則以椰子水寒天做底，再加入新鮮西瓜粒和北海道3.6軟雪糕（客人可以另配乳酪）。

西瓜爺爺（$75）

底部是椰子寒天凍

芒果三點盛：（左）楊枝甘露、（上）芒果小丸子西米露撈、（右）芒果迷城（$108）

中式甜品三點盛：有每日新鮮磨製的芝麻糊、杏仁糊和腐竹糖水（$78）

北海道3.6牛奶軟雪糕長黑咖啡（$58）

菠蘿荔枝梳打（$42）

鮮果冷萃熱情果烏龍茶（$46）

OVO Cafe x 大飯糖

時間：1200-2200

地址：香港灣仔灣仔道1號

電話：2527 6011

FB：https://www.facebook.com/OVOCAFE.green