天氣開始轉涼，日夜溫差大，濕度逐漸下降，導致皮膚表層的水份變得更加容易流失，肌膚有機會出現乾燥以及痕癢。加上長期出入冷氣地方，會令乾燥狀態加劇嚴重，讓皮膚皮層及底層細胞難以攝取足夠的水份。

如果皮膚較為薄弱，轉季時沒有好好保養，皮膚很容易變得繃緊和脫皮，隨之而來的是泛紅及敏感。除了每日至少飲夠八杯水，亦可以選擇以保濕功效為主的面膜，為肌膚雙重補水。

marier Skincare 幹細胞導航全效面膜(stem cell MG mask)

我的「救命mask」，伴我走過了高高低低。它採用了3D網狀技術製成專利凝膠網絡塗層，比普通面膜透氣度更高，全面緊貼肌膚每一個角落，同時將面膜內的精華(含有全港獨有專利成分人體骨髓幹細胞培養液SCCM和多種高效補濕精華) 在短短20-25分鐘內注入肌膚細胞，直達肌膚底層，達致高效補水，讓肌膚恢復緊緻，回復「脹卜卜」。

Franz Skincare Franz Jet Plus 微電流面膜

Franz Jet Plus 微電流面膜非常適合用作 SOS 急救肌膚使用，可在早上即時為疲倦肌膚煥發活力，變得水潤透亮，之後上妝更自然貼服！

mtm labo 面膜居家套裝

兩款經典 [ 量膚定制 ] 面膜 custom-blended hydrating mask 及 custom-blended nutriment mask 都是品牌皇牌產品！能為肌膚源源注入水分和營養，維持肌膚水分、油分及養分的黃金比例，在家都可享更佳護膚體驗。

保濕面膜牌子眾多不易選，要選就要選最保濕、CP 值高又可日常用的保濕面膜。不論你是敏感皮膚、油性皮膚還是乾性皮膚都適合。