百佳 X SOU・SOU 推20件全球獨家限量精品 實用保溫瓶＋毛毯＋時鐘

來自京都的紡織設計品牌「SOU・SOU」向來受不少港人歡迎，過去有便利店跟品牌聯乘推出限量精品，一開始換購已經被搶購一空。不過作為SOU・SOU粉絲的各位又毋需失望，因為今次輪到百佳超級市場（下稱百佳）跟Sou・Sou聯乘！今次以「冬日の暖」為主題，採用代表品牌的典型圖案「SO-SU-U」，加上流行圖案「貓」和「花子」，推出20件全球獨家限量版精品，包括一系列保暖精品如毛毯、保溫瓶、保溫壺、保溫杯、不鏽鋼真空壺等，亦有掛牆鐘、座枱鐘、縮骨遮、餐具套裝和摺疊式購物車。

由11月25日至2023年2月23日期間，易賞錢會員凡於全線百佳超級市場、TASTE、FUSION、INTERNATIONAL、food le parc、GREAT FOOD HALL或GOURMET 店舖購物每滿$50即送電子印花1個，於星期五、六、日購物滿$250或於百佳網店購物每滿$50，更可賺取雙倍電子印花，集齊指定數量的電子印花，即可於2023年3月2日或之前獨家免費換領或換購限量精品！

百佳 X SOU・SOU 限量精品

掛牆鐘（貓 x 十數）

電子印花：35個電子印花 + $120

易賞錢會員：3,000分 + $80

VIP會員：5,000分 + $20

標準價：$298

*只限於指定TASTE和FUSION換購

座枱鐘（貓 x 十數）

電子印花：20個電子印花 + $100

易賞錢會員：1,500分 + $90

VIP會員：5,000分免費換領

標準價：$185

雙層玻璃杯220毫升（貓 / 十數）

電子印花：10個電子印花 + $50

易賞錢會員：500分 + $45

VIP會員：2250分免費換領

標準價：$99.9

不鏽鋼真空壺500毫升（貓 / 十數）

電子印花：30個電子印花 + $109

易賞錢會員：1,000分 + $99

VIP會員：5000分免費換領

標準價：$199.9

保溫杯400毫升（貓 / 十數 / 花子）

電子印花：20個電子印花 + $100

易賞錢會員：1,000分+ $90

VIP會員：5000分免費換領

標準價：$179.9

保溫瓶350毫升（貓 / 十數 / 花子）

電子印花：30個電子印花 + $85

易賞錢會員：1,000分 + $75

VIP會員：4250分

標準價：$139.9

保溫壺600毫升（貓）

電子印花：30個電子印花 + $120

易賞錢會員：1,500分 + $95

VIP會員：2,000分 + $80

標準價：$228

餐具套裝（貓 / 花子）

電子印花：15個電子印花 + $45

易賞錢會員：500分 + $40

VIP會員：2250分免費換領

標準價：$82

毛毯（貓 / 十數）

電子印花：20個電子印花 + $120

易賞錢會員：2,500分 + $80

VIP會員：6,000分免費換領

標準價：$219

縮骨遮（貓 / 十數）

電子印花：20個電子印花 + $90

易賞錢會員：1,000分 + $79

VIP會員：4,500分免費換領

標準價：$159

摺疊式購物車（貓）

電子印花：60個電子印花 + $280

易賞錢會員：3,000分 + $250

VIP會員：5,000分 + $180

標準價：$499

*只限於指定TASTE和FUSION換購