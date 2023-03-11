實測5款衣物去污漬筆 呢隻牌子最勁！咖啡、豉油、辣椒油漬都搞得掂

相信大家都有試過用餐時不小心被食物或湯汁弄污衣物，假如在家用膳都還好，但若然是跟老闆外出見客，又或者晚上還有約會的話，場面就會非常尷尬。到洗手間清洗又要等待衣服乾透，用濕紙巾又難以完全徹底去污，那麼該如何是好？

其實坊間有不少便攜去污漬筆，大部分聲稱可以去除茶漬、咖啡漬、紅酒漬、果汁、肉汁、粉底、唇膏和血漬等等。不過種類繁多實在令人眼花瞭亂，到底哪個品牌的去污能力最強呢？今次編輯部為大家搜羅了坊間可買的5款去污筆，分別是德國製造的Dr.Beckmann（貝克曼博士）超潔淨去漬筆、來自加拿大的Tide to go（汰漬）衣物去污筆、日本製造的獅王衣物污漬急救劑、LEONIS衣物去污筆以及Shimitori攜帶式去漬筆，一於測試哪一款的去污能力最強。

首先準備生活裡最易沾到的污漬，包括茄汁、湯汁（咖喱味）、豉油、辣椒油、咖啡、原子筆和唇膏。

先準備7款日常生活會較易沾到的污漬

接著將污漬順序，從畫面裡由左至右沾到白色棉質T恤上，再用紙巾抹走多餘污漬。

將污漬順序沾到棉質白T上，再用紙巾印走多餘污漬。

Dr.Beckmann超潔淨去漬筆（$31/9ml）

第1支先測試的是Dr.Beckmann超潔淨去漬筆，根據包裝說明，筆尖由特殊塑膠材質製成，可輕鬆去除各種新沾染的污漬，如咖啡漬、茶漬、檸檬汁、果汁、乳酪、肉汁、唇膏和粉底等，每次使用後可拆除筆尖清洗。

Dr.Beckmann超潔淨去漬筆（$31/9ml）

經過實測後，發現Dr.Beckmann的去漬筆對去除各種污漬的成效不太明顯，若要選擇的話，就只有咖啡漬顏色變得比較淡，不過整體上所有污漬都依然顯而易見，對即時「急救」衣物幫助實在不大。

Dr.Beckmann去除各種污漬的能力不大，所有污漬依然明顯看到。

Tide to go 汰漬衣物去污筆（$42/10ml）

第2支測試的是Tide to go 汰漬衣物去污筆，包裝表明產品不適用於血污、油漬和墨水漬。經測試後，雖然各種污漬依然清晰看到，但效果比起Dr.Beckmann好，咖啡漬和藍色原子筆漬明顯變淡。

Tide to go 汰漬衣物去污筆（$42/10ml）

獅王衣物污漬急救劑（$29.9/17ml）

第3支測試的是獅王衣物污漬急救劑，官方指能有效去除水性及油性污漬，如咖啡、紅茶、果汁、醬汁及血漬等。經測試後，以即時效果來說獅王完勝，所有污漬變淡之餘，辣椒油更是基乎接近消失。

獅王衣物污漬急救劑（$29.9/17ml）

獅王的去污能力最強，基乎所有污漬都變淡色，辣椒油更接近消失。

LEONIS衣物去污筆（$61/12ml）

第4支測試的是LEONIS衣物去污筆，包裝上寫明可以用於用餐上的污漬，如意粉、嬰兒食品、飲料及醬料。測試後發現LEONIS的效果縱然未及獅王，但對於去除茄汁、豉油、咖啡漬和藍色原子筆漬都有明顯功效，其去除原子筆漬的效果比獅王略勝一籌。

LEONIS衣物去污筆（$61/12ml）

去除茄汁、豉油、咖啡漬和藍色原子筆漬有明顯功效。

Shimitori攜帶式去漬筆（$58/7ml x 2）

最後1支測試的同樣是來自日本的Shimitori，除了去污漬筆本體外，還附有一支7ml的補充裝，亦即是$58共有14ml溶液。包裝標明能用於醬油、番茄醬、肉醬、果汁、咖啡醬、口紅和粉底等，並不能去除果汁和色素類墨水。

Shimitori攜帶式去漬筆（$58/7ml x 2）

結果顯示，Shimitori去除豉油漬的效果是5支去漬筆中最強，去除藍色原子筆漬的效果亦不俗，在5支中排名第2，不過茄汁、咖喱湯汁、辣油和唇膏就未有太大功效。

去除豉油漬最強，但未能去除茄汁、咖喱湯汁、辣油和唇膏漬。

雖然去污漬筆可以暫時為衣物進行急救，不過各大品牌都有建議大家當晚就要清洗衣物。編輯部於實測5款去污筆後亦有即時清洗白色T恤，最後獅王一欄的所有污漬接近完全消失，只餘下少許咖喱湯漬。

清洗T恤後，獅王去污漬筆的效果完勝，雖然依然遺下少許咖喱漬，不過其他污漬已經消失得無影無蹤。

不過編輯發現，對於5支去污筆來說，咖喱漬和唇膏漬是最難清理，所以大家下次吃咖喱或用唇膏時就要小心！