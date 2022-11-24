鄭伊健演唱會 台上感謝ERROR節目助減壓

鄭伊健「HERE & NOW 演唱會2022」昨晚（23日）在紅館舉行第五場演出，除了有來自新加坡、日本的歌迷捧場外，台下還有一眾圈人藝人如蔡一智、NowhereBoys主音Van、周秀娜、Error的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、譚旻萱、劉沛蘅和林熙彤等。

鄭伊健「HERE & NOW 演唱會2022」昨晚去到第五場！

全場《極速》High爆

主角鄭伊健一出場即全場尖叫，快歌《極速》和《全城效應》時全場High爆起身跳舞！到《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等慢歌時，全場則亮起手機燈大合唱，一片星海，氣氛動人。

周秀娜興奮起身跳個不停！

「Cup Noodle 2.0」合唱

而音樂總監陳光榮就率領樂手，與伊健、雲浩影（Cloud）和Rapper 朱雋言組成「Cup Noodle 2.0」合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》時大合照，又與觀眾互動，氣氛熱鬧。

鄭伊健台上感謝ERROR 靠睇《ERROR遊》減壓

去到Encore環節，《數碼暴龍》主題曲《自動勝利 Let’s Fight》前奏一起，觀眾隨即起哄，伊健升上舞台，全場起身一齊跳唱，然後舞蹈員出場表演《遇怪魔我識得變大個》，全場氣氛再度升溫。之後伊健感謝大家熱情反應，揚言令他極之開心，他說：「我另外想多謝Error，點解要多謝佢哋？」話未說完，全場尖叫，觀眾席上的肥仔和阿Dee立即舉手向台上伊健膜拜，193向他做出心心動作。

ERROR三子齊齊起立向伊健鞠躬！

伊健繼說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅《ERROR遊》。我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝，Thank You，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」三子齊齊起立向伊健鞠躬，全場歡呼。