聖誕節好去處2022｜全港35大商場打卡燈飾 聯乘迪士尼及Sanrio/浪漫飄雪/期間限定店

聖誕節好去處2022 |臨近11月下旬,天氣轉涼的同時亦不禁要唱句:「突然又已一年。」年尾除了是公司出花紅和樂壇頒獎禮之外,還有就是普天同慶的聖誕節。聖誕節向來予人浪漫又溫暖的感覺,一家人或者一大班朋友聚首一堂,吃過聖誕大餐又交換禮物,好不歡樂。雖然未到12月25日,不過各大商場已經一早換上閃爍的聖誕燈飾,等大家前來欣賞兼打卡。以下為大家集合今年全港35大商場聖誕裝置打卡熱點,盡早計劃行程,相約三五知己一同感受節日氣氛!

聖誕節好去處2022 | 35間商場必影聖誕燈飾

聖誕節好去處2022|1. Citywalk荃新天地

全球暖化導致冰川持續融化,地球極端天氣及海洋塑膠污染問題越趨嚴重,極地的企鵝數量亦大幅減少。今年荃新天地打造「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」,以多個別具教育性及聖誕打卡必到的體驗區讓大家瞬間置身極地冰川世界,勇闖關卡及挑戰任務,讓市民了解環境保育的重要性。

主題活動將特設3大遊樂專區、2大打卡位、企鵝生態主題展覽及回收資源教育中心,小朋友將可穿上企鵝裝化身小企鵝滑行8米長的冰川滑梯、體驗冰川釣魚樂趣、又或模仿小企鵝於浮冰上結伴漫步。是次活動更聯乘海洋公園打造「冰極購物村」期間限定店,售賣多款極地主題精品。

8米長「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區,小朋友可以穿上企鵝裝滑行。只需於場內即場捐款HK$20 予香港海洋公園保育基金或S+ REWARDS會員憑3點數,即可體驗乙次!

「小企鵝魚樂無窮」,魚池及魚均是由廢膠塑料等再生廢料組成。 5米高巨型環保聖誕樹,以超過1,000個回收膠樽升級再造。

海洋公園「冰極購物村」期間限定店

Citywalk荃新天地「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200、小企鵝大逃脫冰川滑梯1300-2100

地址:荃新天地1期中庭

查詢:https://www.facebook.com/citywalk.hk

聖誕節好去處2022|2. 新都會廣場

Sanrio角色一直吸納不少粉絲,今年聖誕節新都會廣場聯乘Pompompurin (布甸狗),打造「漫遊太空之甸」奇幻之旅,布甸狗將與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小隊,以全新炫亮型格太空裝造型首次亮相。

場內設5大戶外打卡位,包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆。

「布甸號」火箭

星際探測基地 漫星花院4米高圓拱形花園

晚間景色另有一番風味

12月上旬更特設期間限定店,出售超過200款周邊商品,包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等。此外,The Point會員憑指定電子消費金額及積分,更可換領布甸狗太空系列限定精品,包括單柄陶瓷碗、星際收納袋及Sanrio聖誕禮品包。

單柄陶瓷碗:以12,000積分及即日

電子貨幣消費滿$500

或一般顧客:憑即日電子貨幣消費$2,500。 星際收納袋:以8,000積分

或一般顧客: 憑即日電子貨幣消費滿$800。 Sanrio聖誕禮品包:以30,000積分及即日電子貨幣消費滿$1,000或一般顧客:憑即日電子貨幣消費滿$5,500。

新都會廣場「漫遊太空之甸」

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:新都會廣場L3、L4露天廣場及L5空中花園

「漫遊太空之甸」期間限定店

日期:12月3日至2023年1月2日

時間:1100-2100

地址:新都會廣場L3

查詢:www.facebook.com/metroplaza.hk

聖誕節好去處2022|3. 荷里活廣場

小朋友最愛的屁屁偵探今年以聖誕老人造型,於全港首個以屁屁偵探為主題之大型聖誕裝飾「屁屁偵探.噗噗!聖誕大冒險!!」登場。各位可以先參觀場內的「幸運貓咖啡店」,再走入圓頂冰屋欣賞「屁屁偵探原稿展」。之後可以挑戰4大互動遊戲,當中包括「屁屁偵探冰壺大挑戰」、「尋找聖誕禮物」電子遊戲、《屁屁偵探 噗噗!未來名偵探登場! 》Nintendo Switch遊戲、「小偵探解謎大挑戰」。

今年屁屁偵探來到荷里活廣場跟大家一同過聖誕

幸運貓咖啡店 屁屁偵探原稿展:收藏了9幅《屁屁偵探》動畫角色設定原稿

全港首個《屁屁偵探》主題設計冰壺遊戲:顧客只要於場內即日以電子貨幣消費滿$200或VIC會員憑5積分即可換領入場券一張!遊戲勝出者有機會獲得精美限定禮品一份。

粉絲們亦可到「屁屁偵探繪本限定店」,尋找你喜愛的屁屁偵探讀本、漫畫及繪本等圖書!粉絲們更可憑消費或VIC會員積分換領獨家限定之屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」,集齊各款精品!於指定周末,大家更可親臨「屁屁偵探見面會」拍照留念!

荷里活廣場更準備了獨家限定的屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」,讓顧客憑即日電子消費或VIC會員憑積分換領,數量有限,先到先得。

荷里活廣場「屁屁偵探.噗噗!聖誕大冒險!!」聖誕裝置

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

查詢:https://www.facebook.com/plazahollywood

聖誕節好去處2022|4. MOKO新世紀廣場

香港迪士尼樂園Duffy與好友ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel以及新朋友小狐狸LinaBell,現身旺角MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」主題活動,,一同慶祝聖誕節。

場內設有7大必到打卡位,當中包括5.8米高LinaBell聖誕樹屋、6米高的奇妙夢想城堡裝置、Duffy及ShellieMay主題小屋等等。

5.8米聖誕樹屋

StellaLou主題小屋 Duffy及ShellieMay主題小屋

6米高香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」

MOKO新世紀廣場「Duffy and Friends: A Journey to Christmas Town」

日期:即日起至2023年1月8日

時間:1000-2200

地址:MOKO MTR樓層中庭及L1樓層走廊(近MARK FAST)

查詢:www.facebook.com/MOKOHONGKONG/

聖誕節好去處2022|5. 馬鞍山廣場

置富Malls旗旗下4大商場由My Melody與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景,包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」,以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。

來到馬鞍山廣場,My Melody披上小披肩,手執心型棒棒糖,大家可以穿過高達5米粉紅聖誕樹下的無限心心鏡面隧道,再登上以My Melody可愛粉紅頭套造型為設計的摩天輪包廂。雙手輕托香腮的My Melody坐上咖啡杯,等候你加入,與她拍照打卡一同感受濃濃聖誕氣氛。

巨型聖誕樹小火車樂園

馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」

日期:即日起至12月27日

地址:馬鞍山廣場L2天幕廣場

聖誕節好去處2022|6. +WOO嘉湖

換上女僕造型的My Melody,於My Melody Café 的蛋糕櫃前,為客人推薦多款美味蛋糕,亦會走到以馬卡龍汽球作招徠的糖果車,耐心介紹士多啤梨味馬卡龍以及心形波板糖。

馬卡龍糖果屋Café

+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」

日期:即日起至12月27日

地址:+WOO嘉湖1期地下大堂

聖誕節好去處2022|7. 置富都會

來到馬戲團,My Melody愉快地雙手托腮,期待你一同坐上佈滿冬甩及士多啤梨裝飾旋轉木馬下;又變身樂園小助手,主理著旋轉木馬旁的人氣爆谷機。

置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」

日期:即日起至12月27日

地點:紅磡置富都會L7大堂

聖誕節好去處2022|8. 置富第一城

My Melody站在4米高的熱氣球旁,期待與閨蜜及摯友一同升空,締造一場奇幻旅程,享受放鬆悠閒的時光。另一邊廂,萌萌的My Melody,正挑戰園中最刺激的跳樓機及過山車,刺激感覺頓時湧上心頭。

熱氣球浪漫升空樂園

置富第一城 「熱氣球浪漫升空樂園」

日期:即日起至12月27日

地址:置富第一城地下置富第一園

查詢:www.fortunemalls.com.hk

聖誕節好去處2022|9. 馬鞍山MOSTown新港城中心

今年馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘嘉頓,推出全港首個「最『趣』嘉FUN聖誕城」,場內設置多個嘉頓經典食品打卡位,包括全港最高4.5米「朱古力手指餅聖誕樹」、3米高「生命麵包車」及「嘉頓香蔥薄餅」。生命麵包車內更化身成為嘉頓時光穿梭展覽館,擺放過百款嘉頓不同年代、不同系列的經典包裝、宣傳品、生產工具、精品等歷史物品。

4.5米朱古力手指餅聖誕樹

巨型生命麵包車—嘉頓時光穿梭展覽館

嘉頓香蔥薄餅—至「趣」遊戲體驗館

MOSTown「最『趣』嘉FUN聖誕城」

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1200-2100

地址:MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢:https://www.facebook.com/mostownhk

聖誕節好去處2022|10. 太古廣場

太古廣場舉辦「巡遊樂聖誕」,以色彩耀目的巨型氣球裝飾及絢麗奪目的花車迎接大家。各位可以登上場內主題花車參與電子互動遊戲,駕馭AR雪橇體驗聖誕老人 和馴鹿如何於高空送遞禮物,亦可參與聖誕手作坊 親手製作節日裝飾或讓小朋友參與巡遊隊訓練,門票收益均全數捐贈予「愛心聖誕大行動」。

聖誕老人屋:可以事前於活動網站上登記與聖誕老人見面。



節日巡遊花車

聖誕巡遊表演

太古廣場「巡遊樂聖誕」

日期:即日起至2023年1月2日(與聖誕老人見面:11月28-30日、12月2-14日及16-25日、聖誕巡遊表演:12月3、10、17、24-26日下午3時)

地址:太古廣場LG1 層

查詢:www.pacificplace.com.hk

聖誕節好去處2022|11. 東港城

東港城以Christmas + History為主題,打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」,各位會化身成考古專員,穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館,探索6大注目考古打卡位,更可透過AR看到一班小精靈手舞足蹈地慶祝聖誕,猶如走進北歐奇幻樂園。另外,商場更會推出多款原木風格的聖誕精品換領,為各位帶來既經典又充滿北歐風味的聖誕禮物。

6米高Tonttu精靈聖誕樹

CHRISTORY 巨型聖誕魔法鐘 巨型聖誕沙漏 3米高木雕巨型聖誕薑餅人寶寶 聖誕探索圖書館 微型芬蘭精靈村

東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:將軍澳東港城1樓中庭

查詢:https://www.facebook.com/EastPointCity

聖誕節好去處2022|12. 將軍澳中心

今個聖誕,像火焰般鮮紅的噴火巨龍將降臨將軍澳中心,守護著魔幻古堡中8款稀有「爬爬」明星,等待各位大無畏的「龍騎士」前來尋寶,展開一場爬蟲冒險之旅。將軍澳中心舉行《A FairyTAIL Christmas》,於中庭築起中世紀魔幻城堡,展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物,包括蜥蜴、變色龍及守宮,當中更有二級保護動物,讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星們的一舉一動!

「龍騎士」可以參加「360認識爬爬工作坊」,親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物,與明星「爬爬」們零距離接觸,挑戰大家的膽量!魔幻城堡內更設置多間主題打卡佈置的豪華房間,招待「爬爬」在指定日子進行「爬聚」,一起進駐「童話魔龍之城」拍攝聖誕沙龍。

將軍澳中心打造中世紀魔幻城堡

《A FairyTAIL Christmas》展示來自世界各地共8款爬蟲類動物

將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》聖誕爬蟲特展

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1200-2000(周一至五)、1200-2100(星期六、日及公眾假期)

地址:將軍澳中心G/F中庭

查詢:3417 4328

聖誕節好去處2022|13. life@KCC

life@KCC邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro,將她筆下的作品首度帶到香港,與大家展開一場《聖誕「森」動旅程》,遊歷7大夢幻花森林場景,帶大家進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界。走入小刺蝟、小白熊居住的溫暖「森」林;再坐上花之禮物車,直闖森林深處的安樂窩,參加小野兔的茶會,為旅程送上花之祝福。同場更會舉行市集,集合本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品,方便大家挑選聖誕禮物,為身邊人送上別出心裁的節日祝福。

序章 – 旅途的開端

第一章 – 迎接花森林 第二章 – 溫暖人「森」

第三章 – 「森」入祝福秘境 第四章 – 森林深處的安樂窩

第五章 – 忘憂茶會 最終章 –花之祝福

life@KCC「聖誕『森』動旅程」

日期:即日起至2023年1月1日

時間:1000-2200

地址:life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

查詢:2400 8000

聖誕市集

日期:12月9-11、16-18及23-26日

時間:1200-1900

地址:life@KCC 3樓

聖誕節好去處2022|14. 北角匯

今個聖誕,12隻不同品種、大小、神情的恐龍來到北角匯,令北角海旁變身侏羅紀世界!1:1原大的機械恐龍已經登陸北角匯對出海濱花園,配合花卉園景更變成野生叢林,另有11隻不同品種的恐龍遍布北角匯1至3期的室外室內,商場四周亦布滿恐龍BB準備破蛋而出,商場一共有8大打卡位,喜歡恐龍的你絕對不能錯過!

1:1機械劍龍高約3.7米、9米長,更不時發出叫聲及擺動身體。

群「龍」拱照賀聖誕 25呎高雙脊龍奇幻聖誕樹

北角匯《十二隻恐龍過聖誕》

日期:即日起至12月30日

時間:1000-2200

地址:北角匯1至3期

查詢:https://www.facebook.com/harbournorthhk

聖誕節好去處2022|15. YOHO MALL

YOHO MALL打造佔地近2,500平方呎大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」,創造北歐雪國一覷極光奇幻回憶!多隻雪白麋鹿化身嚮導,引領大家穿梭位於YOHO MALL I 的雪國小鎮6大唯美場景:以「閃炫玻璃屋」為起點,途經飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」、探訪「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。到達屹立於北歐聖誕樹叢中的6米高巨型「聖誕星光塔」,沿著歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」,一嚐置身雪國冰川被極光環繞身旁的體驗,感受北歐式浪漫氣氛!此外, YOHO MALL II中庭的「巨大化聖誕國度」亦會登場。

閃炫玻璃屋



雙色夢之森

雙色夢之森-炫白情人樹

聖誕星光塔



極光體驗館

YOHO MALL II 「巨大化聖誕國度」

雪影極幻森林

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:元朗YOHO MALL I 中庭& II 中庭

查詢:www.facebook.com/YOHOMALLHK

聖誕節好去處2022|16. Mira Place

今個聖誕,尖沙咀Mira Place舉辦「Let’s Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動,設4大金光閃爍的打卡布置,當中包括7.5米高的金光奪目聖誕樹塔和華麗吊燈裝飾、爍金漾鏡屋、星光大道紅地毯等場景。此外,也會有一系列精彩盛會及快閃優惠,包括:互動變身魔鏡讓您盛裝出席聖誕盛會、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等。

金光奪目聖誕樹塔、華麗吊燈裝飾及夢幻旋轉樓梯

互動變身魔鏡

Mira Place「Let’s Gala This Christmas」

日期:即日起至2023年1月1日

地址:Mira Place中庭

查詢:https://www.facebook.com/miraplacehk/

聖誕節好去處2022|17. 朗豪坊

8大迪士尼與彼思人氣動畫角色包括《怪獸公司》的毛毛及阿拱、《反斗奇兵》的勞蘇、阿得與賓尼及獨角獸牛油仔、《玩轉腦朋友》乒乓,以及《熊抱青春記》由美玲變身的巨型小熊貓,將化身QQ毛毛球,以全新形象齊齊「彈」入朗豪坊,帶大家走進暖笠笠的迪士尼與彼思 — Fluffy Festival 7大打卡位。Fluffy Festival內最具代表性當然是全港首見的6米高Fluffy Festival毛毛球聖誕樹,朗豪坊正門到場內不同樓層亦被毛毛球攻佔。

Bling Bling跳躍大道

Chill夢幻打卡牆 「Chill Fluffy」期間限定店 Fluffy Festival毛毛球聖誕樹

毛絨絨「Chill Fluffy」期間限定店,首賣近300款迪士尼Fluffy Festival系列新產品。

毛毛球發光頭箍 勞蘇水晶球

朗豪坊 Fluffy Festival

日期:即日起至2023年1月1日

時間:1100-2200

地址:朗豪坊4樓通天廣場

查詢:https://www.facebook.com/langhamplacemall

聖誕節好去處2022|18. YM² 裕民坊

今個聖誕,YM²裕民坊聯乘日本殿堂級零食品牌Pocky呈獻玩味十足的「裕民FUN享玩樂聖誕」Share Happiness主題活動,特設8大主題趣拍區,當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高LED屏幕「Pocky聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝打造的超巨型「Pocky幸運筒」以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位。

Pocky魔幻盒

YM²裕民坊主題裝置及「Pocky設計廊」

日期:11月25日至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:YM²裕民坊L1中庭、商場各層

查詢:https://www.facebook.com/YM2.yuemansquare

聖誕節好去處2022|19. 德福廣場

今個聖誕,港鐵公司旗下4個商場德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城聯乘「香港品牌玩具協會」(HKBTA),帶來一系列由HKBTA會員出品的原創品牌玩具,以及迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具,還有一眾日本經典機械人和超人,為大人及小朋友打造可以盡情打卡玩樂的聖誕樂園。

德福廣場以80年代日本機械人動畫為主角,除了伸張正義的熱血團隊,還有1.8米高的《機動警察》英格倫1號機及本地藝術家Felix Ip設計的1.5米高香港重機。要護送聖誕禮物的重任,則交由《超時空要塞》的韋基利VF-1S。

聖誕機械工場

德福廣場聖誕機械工場

日期:即日起至2023年1月2日

地址:九龍灣德福廣場

查詢:https://www.facebook.com/TelfordPlaza

聖誕節好去處2022|20. PopCorn

PopCorn的「夢‧玩‧車站」由8大本地原創角色包括慢星球人、阿Pi、BURGER KUN、SamSam、Angel Cat、妹頭、The Flower Fox、Mini Barber Chunk及功夫三腳貓,與大家一同乘搭歐陸小火車,開展充滿異國風情的聖誕旅程。無論售票處、月台或小火車車卡,都以聖誕紅色作主調,令整個車站都充滿著濃厚的節日氣氛。

夢‧玩‧車站

PopCorn夢‧玩‧車站

日期:即日起至2023年1月2日

地址:新界西貢區將軍澳市中心唐賢街9號PopCorn

查詢:https://www.facebook.com/PopCornTKO

聖誕節好去處2022|21. 青衣城

青衣城於今個聖誕以粉紅色作主調,打造夢幻甜蜜的「聖誕遊樂園」。勞蘇以全新嘉年華造型登場,與大家一同感受機動遊戲的刺激。另一邊廂,Q版造型現身的小飛象及小老鼠好友Timothy亦為大家獻上的馬戲團表演,場內還有睡著的加菲貓和躲在巨型泡芙的翠兒,各位粉絲別錯過!

聖誕遊樂園

青衣城 聖誕遊樂園

日期:即日起至2023年1月2日

地址:新界青衣青敬路31-33號

查詢:https://www.maritimesquare.com/tch

聖誕節好去處2022|22. The LOHAS康城

The LOHAS康城基地劃分兩大區域,集合多個電影英雄。當中包括1.9米的Iron Man Mark 3、《機動奧特曼》和《宇宙騎士利刃》。

正義英雄基地

The LOHAS康城 正義英雄基地

日期:即日起至2023年1月2日

地址:將軍澳康城路1號

查詢:https://www.thelohasmall.com/tch

聖誕節好去處2022|23. 東薈城名店倉

東薈城名店倉與Chupa Chups珍寶珠破天荒創意聯乘,打造 「FUNtastic World」主題活動,讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程。場內特設6個色彩繽紛、包括2樓天橋的5米高「珍寶繽FUN熱氣球」、2樓中庭廣場「滿FUN棒棒學堂」內的6米高沉浸式「滿FUN棒棒禮堂」、甜香滿溢的「棒棒糖製造機」、網紅必到的「奪目滿FUN包裝站」、小朋友至愛的「超巨型珍寶珠」,以及2樓鄰近cdf Beauty的「棒棒糖繽FUN牆」!顧客更可登入手機遊戲齊齊啟動Lolly 電子學生證,展開多個互動課堂任務,集齊電子珍寶珠蓋章即可換領限量版珍寶珠香薰座乙座。

東薈城名店倉聯乘珍寶珠打造6大聖誕打卡位

珍寶繽FUN熱氣球

此外,場內更設有全港首間集海外產品「珍寶珠無限FUN快閃店」,發售近60款主題精品如護膚品、家品、文具精品及糖果等,當中更有商場獨家聯乘文具用品及精選泰國版貨品首度正式於香港發售。

期間限定店發售多款主題精品

當中包括為人熟悉的珍寶珠糖果

東薈城名店倉 FUNtastic World

日期:即日起至2023年1月2日

地址:大嶼山達東路20號東薈城名店倉二樓天橋、二樓中庭廣場、二樓近cdf Beauty

查詢:www.citygateoutlets.com.hk

聖誕節好去處2022|24. 屯門市廣場

大受歡迎的任天堂《寶可夢》遊戲系列,成就了大人小朋友成為Pokémon訓練家的夢想!迎接一年一度的聖誕佳節,屯門市廣場將舉辦「《寶可夢朱/紫》冬日冒險之旅START!」聖誕活動,7米高的超巨型比卡超登場,帶領粉絲認識最新初期三隻Pokémon – 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨。

商場特設多個打卡位,大人小朋友可以與心愛Pokémon一同共度開心聖誔!除此之外,活動更設有多個對戰專區,讓大家可以體驗全新《寶可夢 朱/紫》任天堂Switch遊戲,

屯門市廣場舉辦「《寶可夢朱/紫》冬日冒險之旅START!」聖誕活動。

7米高的超巨型比卡超

Pokémon冬日商品店

屯門市廣場「《寶可夢 朱/紫》冬日冒險之旅START!」

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:屯門市廣場1樓中央廣場

查詢:https://www.tmtp.com.hk/tc

聖誕節好去處2022|25. 黃埔天地

今年聖誕,黃埔天地聯乘Miffy,用上Miffy最愛橙色為主調,並配搭上不同形狀的冬日繽紛燈飾為黃埔號及聚寶坊增添聖誕夢幻氣息,打造不一樣的北歐夢幻國度。於黃埔號設置巨型拱門和不同顏色Miffy,當中更有巨型荷蘭風車,聚寶坊亦有Miffy夢幻列車及照相區。

黃埔號

黃埔號 Miffy聖誕夢幻列車

黃埔天地Miffy 「冬日童話小鎮」

日期:即日起至2023年1月3日

時間:1200-2100

地址:黃埔天地

查詢:https://www.facebook.com/thewhampoa/

聖誕節好去處2022|26. 太古城中心

太古城中心打造「Story Traveller」主題活動,商場中庭及中橋將化身由經典聖誕故事拼砌而成的世界,誠邀各位探索家運用想像力成為Story Traveller,一起穿越漫遊,開拓屬於自己及充滿創意奇想的聖誕旅程。大家將可任意穿梭3個家傳戶曉的經典聖誕故事繪本,包括《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》,體驗場內7個互動主題打卡裝置,更可即場製作個人化的彩飾,沉浸於本地插畫家親繪背景與自創彩飾結合的聖誕奇幻。

聖誕故事旅程由11米高的巨型聖誕樹展開序幕,以書頁為設計概念的主題裝置以夢幻漸變色呈現。

幻彩泡泡雪人 冰屋極光漫遊

太古城中心 Story Traveller

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1200-2100(周一至五)、1100-2100(周六、日及公眾假期)

地址:太古城中心2/F中庭及中橋

查詢:http://www.cityplaza.com

聖誕節好去處2022|27. ELEMENTS圓方

今年ELEMENTS圓方金區中庭打造「聖誕樹屋小鎮」,6米高的聖誕樹上布滿小樹屋。而每日中午12時至晚上9時30分之間,每半小時都會進行一場飄雪匯演,營造出濃厚的聖誕氣氛。

聖誕樹屋小鎮

指定時段會有飄雪效果,非常浪漫。

ELEMENTS圓方 聖誕樹屋小鎮

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:ELEMENTS圓方金區

查詢:https://www.facebook.com/ELEMENTS.HONGKONG

聖誕節好去處2022|28. ifc商場

舉世聞名的官方聖誕老人村來到ifc商場,商場將重塑芬蘭北極圈內羅瓦涅米的聖誕老人村、聖誕老人辦公室及聖誕老人郵政局。同時特別設計了聖誕老婆婆烘焙店和聖誕精靈工作坊,讓大家可以即使身處香港,都可以感受到最具童話色彩及濃厚傳統芬蘭聖誕氣氛的聖誕老人村。

ifc聖誕老人村

香港ifc商場「Santa Claus Village 聖誕老人村」聖誕裝置

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1030-2100

地址:ifc商場一樓中庭

查詢:2295 3308

聖誕節好去處2022|29. D2 Place

D2 Place首次把白色飄雪場景與旋轉木馬帶到商場一期天台花園,打造香港唯一戶外純白聖誕樂園!白雪場境由多組純白旋轉木馬組成,並有專為大人及小童而設的木馬,配上浪漫燈光及閃閃發亮的白色聖誕樹。

D2 Place 《幸福の輪》

D2 Place 《幸福の輪》

日期:11月下旬至2023年1月8日

時間:1200-2100

飄雪日期及時間:逢星期六、日及公眾假期 (1500-2100)

地址:D2 Place 一期天台花園

查詢:https://www.facebook.com/D2Place

聖誕節好去處2022|30. 時代廣場

銅鑼灣時代廣場將聯同「真美」Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller,在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》療癒聖誕企劃。 以 Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感,透過北歐森林風的大型藝術裝置,引領全港市民於聖誕佳節以森林浴,過一個與別不同的治癒聖誕。

近100棵真松樹建造北歐森林氛圍

同時於5樓帶來「真美的房間」,透過多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理一系列的SPA 療程以及期間限定店等,帶領大家從迷茫走到尋找自我的旅程。此外,時代廣場亦與Botanic Union推出以植物盆栽為主題的限定日曆及聖誕樹工作坊,以植物與大家渡過綠意盎然的聖誕及展開美好的新一年。

真美的房間有多棵松樹裝飾和白木樹幹貫徹整個空間

時代廣場 Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2100

地址:銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

查詢:https://www.facebook.com/HKTimesSquare

聖誕節好去處2022|31. 置地廣場

今年置地廣場化身成Mrs Claus Bakery,一眾奇妙角色包括聖誕精靈家族、薑餅人Gingy、企鵝Flippy、北極熊Fluffy和馴鹿Dasher 將協助Mrs Claus炮製與別不同的聖誕曲奇餅。另外還有巨型Fluffy北極熊熱氣球、Flippy企鵝飛船,和Dasher馴鹿飛天三輪車,讓來臨的你們可以好好打卡一番。

置地廣場Mrs Claus Bakery

大家可購買慈善門票入場參觀Gingy薑餅之家、在茶壺大彈床飛躍彈跳,以及乘坐旋轉茶杯和於曲奇蹺蹺板上玩樂;Mrs Claus聖誕婆婆和Gingy薑餅人真身亦會隨時出現跟大家合照。

旋轉茶杯

Mrs Claus Bakery禮品店準備了多款充滿節日氣氛的慈善紀念品,包括企鵝毛公仔、各款聖誕好友造型聖誕掛飾、薑餅人Gingy和企鵝Flippy形狀的曲奇模具套裝、磁石裝飾以及提供個人化名字刺繡的圍裙和聖誕襪,所得收益撥捐香港善導會。

置地廣場 Mrs Claus Bakery

日期:即日起至2023年1月2日(Mrs. Claus & Gingy見面會:11月25日、12月23日1530-1930;12月19-22日1530-1930;逢星期六及日1200-1800、12月26及27日1200-1800)

地址:中環皇后大道中15號

查詢:https://www.facebook.com/Landmark.hk

聖誕節好去處2022|32. LCX

今個聖誕,LCX 誠邀精靈可愛的 POH & Pucky 首次以情侶檔擔任 LCX 歐陸聖誕小鎮的旅遊大使,為大家送上「蜜蜜遊」攻略指南,換上聖誕裝束的 POH & Pucky 以情侶身份來到 LCX 親身帶領大家遊覽小鎮,登上聖誕鹿車,到訪小鎮郵 局、酒吧和營地,讓大家能充份感受到他們兩人滿滿的甜蜜。而首度合辦展覽的玩具藝術家 畢奇和 Vin 在現實生活中也是一對,在今次活動期間更會在小鎮玩具店旁舉行簽名會,各位 旅客達到指定消費更有機會獲得簽名會籌號。

聖誕小鹿車

窩心小酒吧

蜜蜜「營」冬日

LCX POH & Pucky 聖誕蜜蜜遊

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

查詢:3102 3668

參加POH & PUCKY簽名會

日期:12月17-18日

方法:即日起至12月17日,於 LCX即日消費滿$2000(不多於5張同日單據) ,即可換領 POH & Pucky 簽名會籌號乙張及聖誕限量版 Pucky – Beanie 玩具、Vin. – Mini POH 玩具或豆子擴香石擺設(連香薰) 乙份。數 量有限,送完即止。

簽名會地址:LCX正門

聖誕節好去處2022|33. 海港城

每年聖誕節必到,聚集最多人群的海港城,今年當然依然會繼續換上浪漫的聖誕裝飾,給予各位一個充滿氣氛的聖誕節。今年海港城以「我們的快樂聖誕UniChristmas」爲題,將海運大廈露天廣場打造成閃亮「旋轉獨角獸樂園」,並邀請4隻不同個性的獨角獸(代表夢幻的Dreamy Bubble﹑和諧的Harmony Ocean﹑愉快的Jolly Trinity,以及珍貴的Twinkle Skylar)及牠們的朋友從夢幻世界來到海港城,帶領大家遊園及送上各自代表的聖誕期盼。

今次設有6大必影打卡位,包括由雙層環繞的「獨角獸 Merry-Go-Round」及無數幻彩閃片鋪排而成的10米高幻彩聖誕樹、慈善攝影區、巨型 LED「獨角獸 Merry-Go-Round」、5米高巨型立體剪裁獨角獸、獨角獸聖誕樹花園和「獨角獸 Merry-Go-Round」宮殿。

10 米高幻彩聖誕樹

「獨角獸 Merry-Go-Round」宮殿

5米高巨型立體剪裁獨角獸

巨型 LED「獨角獸 Merry-Go-Round」

海港城 旋轉獨角獸樂園

日期:即日起至2023年1月2日

時間:1000-2200

地址:海港城海運大廈露天廣場

查詢:https://www.facebook.com/HarbourCity

聖誕節好去處2022|34. 上水廣場

上水廣場舉行「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」,邀請各位粉絲親臨商場與6個以全新節日造型登場的Sonny Angel於多個室內及室外巨型主題裝置作近距離接觸,大玩互動遊戲及拍下甜蜜照片,場內更有販售機出售4大系列迷你公仔。

Sonny Angel 甜粉聖誕派對

情迷白日夢水晶球

觀星光影月亮 粉炫光影隧道

幸福販售機

於場內即日消費滿指定金額更可換領限量心甜禮物包括Sonny Angel Christmas Ornament快樂聖誕限量套裝、聖誕暖笠笠咕𠱸及多用途旅行收納包,或於場內參加工作坊親手繪製獨一無二的Sonny Angel及貼上小裝飾打造閃亮派對服飾。

Landmark North 上水廣場「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」

日期:11月27日至2023年1月2日

時間:0900-2200

地點:上水廣場2樓庭 及5樓晴空花園

查詢:2639 9638

聖誕節好去處2022|35. T.O.P

旺角T.O.P This is Our Place聯乘十字牌,於今個聖誕舉辦「T.O.P x 十字牌 • 想你身體健康過冬日」。現場設有2大主題許願打卡聖地,當中包括「奶裡只得我共你」戀人小屋,以25:1比例完美放大招牌十字屋仔奶盒、「味來見」神奇時光隧道,過百個經典牛奶箱鑲嵌設計而成,誓必誘人瘋狂朝聖,行完身體更健康!此外,T.O.P與「妹豬日常」悉心打造2大節日限定工作坊,由專業導師教授利用十字牌牛奶盒和乳酪杯製作充滿創意的手作。另外,T.O.P亦推出獨家設計限量版可折疊布藝收納箱、十字牌便條貼及$50商場餐飲禮券,快相約朋友共享聖誕滋味!

位於商場1樓的「奶裏只得我共你」戀人小屋,25:1比例完美放大招牌十字屋仔奶盒,成為一間充滿浪漫氣氛2.5米高的戀人小屋。

位於商場5樓空中花園的「味來見」神奇時光隧道,以過百個經典十字牌紅色牛奶箱逐個裝嵌建成。

消費滿指定金額即可換領獨家設計限量版可折疊布藝收納箱、十字牌便條貼及$50元商場餐飲禮券,與重要的人共享聖誕好滋味。



T.O.P x 十字牌 • 想你身體健康過冬日

日期:12月13日至2023年1月31日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

查詢:https://www.facebook.com/topmongkok