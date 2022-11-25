TVB台慶後傳爆疫 多名藝人確診停工

TVB《萬千星輝賀台慶》於上星期六舉行，當晚雲集全台上下近300名藝人，各藝人施展渾身解數表演助興，更有天王郭富城帶來連場勁歌熱舞，氣氛熾熱！不過昨日有報道指，TVB台慶後傳出超過10名藝人確診新冠肺炎，因此影響多個劇組的進度；而且一眾藝人已收到「封口令」，不得回應爆疫一事，所以不少確診藝人都絕口不提。

TVB台慶夜，一眾藝人齊齊除下口罩大合照

城城魅力沒法擋，一眾TVB藝人都變小粉絲！

TVB多名藝人確診停工

報道指正在拍攝新劇《妳不是她》的馮盈盈及丁子朗、《愛．回家之開心速遞》的袁文傑、麥詩晴及古佩玲、拍攝《異空感應》的莊思明、主持《流行都市》的朱智賢、張美妮、林秀怡和吳天佑，都因為確診而需要停工休息，因此多個劇組亦需要作出相應的調動。惟有消息指TVB已下達「封口令」，所以大多確診藝人都不敢在公開場合或社交平台透露自己中招。

丁子朗 馮盈盈

正在拍攝中的TVB新劇《妳不是她》

袁文傑大方認中招

據悉藝人袁文傑、麥詩晴及古佩玲三位《愛．回家之開心速遞》相繼中招，袁文傑接受傳媒訪問時直言原本要返TVB開廠，但因快測知道確診，故留家休息。被問到是否於台慶當日感染時，他說表示開工期間一直不能戴口罩，所以並不清楚感染源頭；他表示自己病情不重，只有輕微咳嗽，沒有特別不適。

《愛．回家之開心速遞》袁文傑

《愛．回家之開心速遞》古佩玲

《流行都市》主持相繼確診

逢星期一至五下午播出的節目《流行都市》，先後有四名主持確診，朱智賢受訪時表示自己發燒、喉嚨痛、肌肉痛和流鼻水等症狀通通有齊，現時只能吃流質食物；林秀怡則表示喉嚨依然極痛，接受傳媒訪問時聲音都變得沙啞。

主持《流行都市》的朱智賢