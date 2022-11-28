可樂餅下單後要等32年！你願意等嗎？

為了一嚐美食，你願意等多久？日本一家肉店推出的「究極神戶牛可樂餅」，下單後竟然要等32年才能取貨？你沒有看錯，真的是32年！

要等32年的可樂餅

位於日本兵庫縣高砂市的牛肉專門店「旭屋」，於1926年開業，將近有百年歷史，一直以來出售當地飼養的肉類，包括神戶牛和但馬牛等。第三代老闆新田滋在1994年接手，同時開始在網購市場發展，但他發現顧客並不習慣於網上用高昂的價格購買肉類，於是決定以低於成本的價錢(270日圓)售賣以神戶牛製作的可樂餅，以吸引顧客。

現在下單訂購可樂餅，32年後有得食！

位於日本兵庫縣高砂市「旭屋」

「旭屋」現時製作不同款式的可樂餅，其中最受歡迎的是「究極神戶牛可樂餅」，用上神戶A5等級的3歲母牛，以貨真價實的肉塊加上高級男爵馬鈴薯製成，每日最多只能製作200件。可樂餅5個裝售2700日元(約港幣152元)，價格相對親民，不過由於訂單實在太多，下單後需要等待約32年才能吃到！要客人苦等多年，老闆也表示十分抱歉，但如果增加人手製作可樂餅，只會令店家的赤字不斷上升，所以大家只好耐心等候。

店家亦有另一款價錢較便宜的可樂餅，而且不用等32年那麼久！「只需」等4年便可吃到……

蝕本賣可樂餅有原因

老闆表示，雖然可樂餅是「蝕本價」發售，但他希望以較便宜的價錢吸引顧客，讓他們嚐到當中的滋味後，會願意購買其他肉類。據悉真的有一半人吃完可樂餅後，會回頭訂購神戶牛等高級肉類，所以即使蝕本都會繼續發售。