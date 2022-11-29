情愛妄想症與被害妄想症

妄想症的本質，就是由妄想的思想衍生出相應的行為。舉例說，一位女士覺得某位男明星很愛她，但實質上她和該位男星是有距離的，那麼可以衍生出什麼行為呢？

其實，這情況就是妄想症的其中一種：情愛妄想症。曾經有位病人，很喜歡某個男星，而且她認為那位男星也很喜歡她，所唱的歌都是暗地裡向她示愛，甚至認為男星在台上的每一個眼神，都是在向她示愛。她對此深信不疑，所以雖然在行為上不能直接和男星接觸，但她會不停送禮物、送卡給對方，甚至自己上街買東西時也覺得是為了對方而買，在家做飯也是為了對方而做。

基本上，因妄想而衍生的行為，十分纏繞著她自己的生活。這種情況如果身邊人有所察覺，最好能和她仔細詳談，若能勸服她去見醫生，就有機會帶來幫助。

臨床上，情愛妄想症患者以女性為多，但至今未有太多文獻探究箇中的原因。很多時，我們所見都是女士糾纏著名人、明星，對對方造成困擾，例如對方在餐廳用膳，她也坐下用膳，寸步不離，甚至曾有名人因此向法庭申請禁制令。

除了情愛妄想症，另一種常見的妄想症就是「被害妄想症」，甚至比情愛妄想症更常見。不過，至於患者本身是否屬於受害人，就需要看他如何達至自己被害的結論。例如在辦公室做錯事，被同事舉報，上司責罵，都是正常的，但若因此深信同事、上司這樣做是因為另有企圖，故意針對他，而他在辦公室無時無刻不沉醉在這種思想裡面，就可能屬於被害妄想了。當然實際上未必那麼容易分辨，因為在辦公室被其他同事或上司針對的事絕不罕見，這類想法是否屬於妄想，需要較多時間深入了解他為何有此結論，才能定案。