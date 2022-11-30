關注化療副作用　混合止嘔藥助紓緩

由化療所引起的噁心和嘔吐（chemotherapy-induced nausea and vomiting，簡稱CINV）是治療癌症過程中常見的副作用。如果不加以適當控制的話，CINV可以嚴重影響癌症患者的生活質素和日常活動，甚至影響他們接受化療的意願。

「癌症資訊網慈善基金」於2022年第三季以網上問卷形式，訪問了162名18-70歲以上的癌症患者，其中139人在過去3年內接受過化療，當中女性佔71%。至於癌症類別的分布方面，乳癌佔最多，達41%，其次是佔17%的大腸癌。

調查結果顯示，近八成受訪者化療後曾出現CINV，當中以50歲以下群組出現的比率較高，並常見於使用高度和中度致嘔性化療藥的患者。如果化療後出現CINV，超過九成的受訪者表示會向醫護人員求助。幾乎全數受訪者表示，CINV對飲食方面的影響最大，當中甚至有七成半受訪者認為其影響程度已達到高度至嚴重的水平。

內科腫瘤科專科吳劍邦醫生指出，CINV不但會嚴重影響癌症患者的生活質素，而且會降低病人對抗癌治療的依從性，以致最終影響療效。嚴重的噁心嘔吐可能導致脫水、電解質紊亂、缺乏營養、焦慮、體力狀況水平降低、傷口裂開、食道黏膜撕裂等嚴重後果。

按照發生的時間來判斷，CINV可以分成兩類型。急性CINV一般發生在給藥後數分鐘至數小時之內，而延遲性CINV則多在進行化療24小時之後發生，可能持續數天。吳劍邦醫生表示：「醫療研究顯示，如果發生第一週期CINV，出現第二週期CINV的可能性就會增加6.5倍，而出現第三週期的機率更會增加14倍。所以，及早預防第一週期的CINV，可以有效降低隨後化療週期出現CINV的風險。」

左起：癌症患者Candy，內科腫瘤科專科吳劍邦醫生，癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀。

目前，國際指引一致推薦「5-HT3受體拮抗劑+NK1受體拮抗劑+類固醇」的三聯方案，是中高度致嘔性化療藥物所致CINV的標準預防方案。混合止嘔藥物只需在每次化療週期的第一日服用1粒，相當簡單方便，一劑二合一，又可達到長效預防CINV。

另一方面，調查中只有兩成半受訪者認為化療後的CINV等副作用是可預防的，有超過四成受訪者認為是無法預防的，有四成半受訪者認為即使仍然感到噁心，藥物能有效預防嘔吐已經足夠。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士表示：「調查顯示大部分受訪者對於預防CINV的認知存在誤解，我們希望加強公眾教育方面的工作，讓癌症患者知道預防CINV的重要性，而且現時有適當的治療藥物可以控制甚至預防CINV，並提供不同藥物配方讓癌症患者選擇，希望有助患者改善化療後的生活質素。」