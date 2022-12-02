冬天進補　補腎壯腰湯

冬季進補的關鍵是食補，即是用食物之性去補身體的虛，從而糾正人體陰陽的偏差，例如用羊肉，牛肉，水鴨，烏龜，水魚，白鴿，雞，魚……等放入溫補的中藥燉湯進補。

《黃帝內經‧素問‧四氣調神大論》說：「冬三月，此為閉藏。水冰地坼，勿擾乎陽，早臥晚起，必待日光， 使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣極奪。 此冬氣之應，養藏之道也；逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」

大意是說：冬天我們需要保暖進補，必須將人的陽氣收藏，可以早睡晚起，即睡眠要多一些。工作量可減輕一些，不要太多擾動陽氣。特別老人家，更加要添衣保暖不可受涼，亦不能飲食生冷凍品和寒涼的食物。要知道，我們的血液遇寒冷就會凝滯，不能暢行，容易引致中風或者風濕骨痛。俗語有云：重病難過冬至節。有病的老人亦一樣。

以下我給大家介紹兩款進補禦寒的湯水：

補腎壯腰湯

材料：豬腰二個、牛脊骨四段、杜仲一兩、巴戟一兩、杞子五錢、生薑一兩、大棗三枚。

做法：以上材料洗淨，加水八碗，慢火煲二小時三十分便可。

功效：補腎補腰骨。

補血泥鰍湯

材料：泥鰍魚一斤，瘦肉半斤，黨參五錢，元肉五錢，當歸三錢，紅棗三枚，生薑一兩。

做法：泥鰍魚洗淨去腸，然後用沸水燙過去黏液，用油薑炒至黃色後加水六碗，再加入其他材料，慢火煲二小時便可。

功效：補氣補血。冬季進補的關鍵是食補，即是用食物之性去補身體的虛，從而糾正人體陰陽的偏差。註冊中醫師李灼珊表示，冬天需要保暖進補，必須將人的陽氣收藏，也能有充分睡眠。今次，她就會教大家兩款進補禦寒的湯水，讓大家在冬天好好補身。