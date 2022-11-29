Agent L與DJ女友Elsie宣布結婚 好姊妹阿正「喊到抽搐」

憑ViuTV節目《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》、《ERROR自肥企画》等人氣急升的Agent L (曹梓沖)，與商台DJ女友Elsie (呂珮琳) 拍拖12年，二人不時在網上放閃，是公認甜蜜的一對，今日他們分別在社交平台宣布婚訊，恭喜恭喜！

Agent L曹梓沖與女友Elsie宣布結婚

Agent L及Elsie分別在社交平台上載多張在大阪的甜蜜合照，相中Elsie手持花束、展示求婚戒指，二人均展露幸福美滿的笑容，Agent L寫下：「She said Yes！呢一個畫面我已經期待咗好耐，其實喺12年期間人和事都變咗好多，唯一無變過嘅就係每當我見到你﹐心裏面都會認定你係我一世嘅伴侶。」

Agent L又稱很多人認為「一定係Elsie 迫婚你先求婚啦」但他澄清指：「我想講私底下Elsie 一直都無迫過婚，只係我而家先有足夠嘅能力去求婚，I Love You Elsie 」

Agent L與拍拖12年的DJ女友Elsie宣布婚訊！

Elsie亦在社交平台寫下感言：「我諗17歲嘅我點都估唔到，我眼前嗰個男仔就係同我共度餘生嘅男人，而共度餘生…究竟係一個咩概念？我諗就係將來七老八十，大家滿頭白髮老掉了牙望住對方嘅時候，依然會捉住對方嘅手笑住講『我願意』，而曹梓冲就係嗰個人！」似乎Elsie已禁不住幻想與Agent L婚後的生活！

好姊妹阿正得悉婚訊：喊到抽搐呀大佬！

Elsie的好姊妹、另一商台DJ阿正 (黃正宜) 亦上載自己得悉二人婚訊一刻的影片：「估唔到呢條女喺日本帶俾我嘅手信，竟然係…婚訊！兩個靜悄悄地喺大阪私定終身！忍咗幾日返到香港先來同我講，我諗…呢個係我近年收過最大嘅驚喜！驚喜到喊到抽搐呀大佬！」事後阿正表示不知道為什麼自己會哭成這樣，真的替Agent L及Elsi，更催促二人快點生小孩，讓她當契媽！