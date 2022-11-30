APITA Eatery 10大日式餐廳進駐｜推多重開業優惠！

太古城APITA全新餐飲專區 ─ APITA Eatery (APITA食堂) 經過全面翻新，日前已盛大開幕。現時場內有多達10個日本品牌進駐，提供多元化日本美食，當中包括全港獨家引進的天婦羅店「揚天」及鐵板燒店「Hello Teppan 鉄板！」

APITA Eatery以全新面貌示人！

APITA Eatery 獨家引進：

揚天

來自東京築地的揚天，旨在讓食客以實惠價錢品嚐到新鮮製作、用料優質的天婦羅美食。特調炸粉能減少吸油同時保持香脆感。天婦羅除常見的鮮蝦、野菜、竹輪，更有白身魚、海鰻、帶子什菜及雞肉可供選擇。除天丼以外，亦提供特選丼飯、蕎麥麵、天婦羅、小食等共 30 款選擇。

開業至 12 月 11 日期間，購買天丼可享 9 折 (原價$62)

Hello Teppan 鉄板！

至於「Hello Teppan 鉄板！」則由日本公司主理，鐵板燒採用高級食材，利用鐵板高溫將三文魚、牛肉等食材快速烹調，以保留其味道及鮮味，配上特製醬汁，讓人食指大動。每道菜式均包括即點即製的燒肉或海鮮、白飯及配菜，亦可配搭燒飯糰、大阪燒。

開業至 11 月 30 日期間，單一淨額消費滿$100 或以上可享 95 折

APITA Eatery 其他日式美食及開業優惠：

橫濱麵大將

開業至 11 月 30 日期間，

於橫濱麵大將以優惠價

$20 享用餃子一客 (原價

$30) 百萬石

開業至 12 月 25 日期間，

於百萬石可以限定價$60

享用馬鮫魚西京味噌燒定

食

MOS BURGER

開業至 11 月 30 日期間，

以優惠價$48 享用法式澳

洲和牛漢堡套餐 (配中汽

水及大厚切薯條，原價

$53) 神戶北の坂

開業至 2023 年 1 月 1 日

期間，以優惠價$52 享用

咖喱吉列豬扒飯 (原價

$56)

Mikichi ミキチカシ 味吉

開業至 2023 年 1 月 1 日

期間，凡惠顧任何定食，

即送前菜一客 (原價$38) 匠工房秀吉

開業至 2023 年 1 月 1 日

期間，以優惠價$28 享用

日本燒餅 (原價$32)

丸龜製麵

開業至 12 月 11 日期間，

惠顧任何烏冬/丼飯，即

送指定炸物一客 (蕃薯天

婦羅/茄子天婦羅/炸餃子)



12 月 12 日至 2023 年 1

月 1 日期間，惠顧任何烏

冬/丼飯，可以半價換購

指定炸物一客 (蕃薯天婦

羅/茄子天婦羅/炸餃子) Tonkotsu 8 by 三田製麵所

開業至 2023 年 1 月 1 日

期間，單一淨額消費滿

$100 或以上可享 95 折

除了上述個別餐廳優惠外，APITA Eatery亦提供場內所有餐廳適用的開業優惠。11月28日至12月11日期間，於場內單一淨額消費滿$100 或以上，所有食客可得 95 折價惠，而CU APP會員更可享 9 折。要留意，此優惠不能同時跟其他優惠使用。

全新簡約和風設計

APITA Eatery全新L型美食專區設有超過300個座位﹐環境寬敞，並特設單邊座位及八人高枱。室內採用簡約時尚的和風設計，以淺木色作主調，感覺純樸天然。食堂內更增添了輕食凍櫃，方便顧客隨時隨心加購輕食及飲品。食客在休閒環境下享用日式美味，同時可免費享用無線上網 (20 分鐘)及充電服務。

APITA Eatery (APITA 食堂)

地址：鰂魚涌太古城路太古城中心二期地庫

查詢電話：2885 0331

營業時間：11am-10pm