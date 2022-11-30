APITA Eatery 10大日式餐廳進駐｜推多重開業優惠！
太古城APITA全新餐飲專區 ─ APITA Eatery (APITA食堂) 經過全面翻新，日前已盛大開幕。現時場內有多達10個日本品牌進駐，提供多元化日本美食，當中包括全港獨家引進的天婦羅店「揚天」及鐵板燒店「Hello Teppan 鉄板！」
APITA Eatery 獨家引進：
揚天
來自東京築地的揚天，旨在讓食客以實惠價錢品嚐到新鮮製作、用料優質的天婦羅美食。特調炸粉能減少吸油同時保持香脆感。天婦羅除常見的鮮蝦、野菜、竹輪，更有白身魚、海鰻、帶子什菜及雞肉可供選擇。除天丼以外，亦提供特選丼飯、蕎麥麵、天婦羅、小食等共 30 款選擇。
- 開業至 12 月 11 日期間，購買天丼可享 9 折 (原價$62)
Hello Teppan 鉄板！
至於「Hello Teppan 鉄板！」則由日本公司主理，鐵板燒採用高級食材，利用鐵板高溫將三文魚、牛肉等食材快速烹調，以保留其味道及鮮味，配上特製醬汁，讓人食指大動。每道菜式均包括即點即製的燒肉或海鮮、白飯及配菜，亦可配搭燒飯糰、大阪燒。
- 開業至 11 月 30 日期間，單一淨額消費滿$100 或以上可享 95 折
APITA Eatery 其他日式美食及開業優惠：
除了上述個別餐廳優惠外，APITA Eatery亦提供場內所有餐廳適用的開業優惠。11月28日至12月11日期間，於場內單一淨額消費滿$100 或以上，所有食客可得 95 折價惠，而CU APP會員更可享 9 折。要留意，此優惠不能同時跟其他優惠使用。
全新簡約和風設計
APITA Eatery全新L型美食專區設有超過300個座位﹐環境寬敞，並特設單邊座位及八人高枱。室內採用簡約時尚的和風設計，以淺木色作主調，感覺純樸天然。食堂內更增添了輕食凍櫃，方便顧客隨時隨心加購輕食及飲品。食客在休閒環境下享用日式美味，同時可免費享用無線上網 (20 分鐘)及充電服務。
APITA Eatery (APITA 食堂)
地址：鰂魚涌太古城路太古城中心二期地庫
查詢電話：2885 0331
營業時間：11am-10pm