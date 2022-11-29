黃嘉雯胞姊虐貓罪成 今上訴得直 撤銷定罪及刑罰

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷，去年2月疑將貓放入洗衣機，而且開動旋轉達14秒，並在事後將影片於社交平台發布。黃綺婷受審後被裁定殘酷對待動物罪成，被判80小時社會服務令，另須向愛護動物協會繳付代為照顧貓及醫療費用共27,218.5元。

黃綺婷不服定罪，向高等法院原訟庭提出上訴，高院於本月初開庭處理其申請，今(29日)頒下判詞，判黃綺婷上訴得直，撤銷定罪及刑罰。原訟庭法官黃崇厚認為，原審裁判官馮念偉就上訴人的誠信評估並不穩妥，根本地影響了定罪的穩妥性，故裁定黃綺婷上訴得直，撤銷定罪及刑罰。

黃綺婷 (左) 黃嘉雯 (右)

黃嘉雯為2019年香港小姐冠軍

上訴人黃綺婷 (28歲) ，報稱保險從業員，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。上訴人在案件原審時供稱，片段是一名為Yan的女友人拍攝並發送給她，片段中按下洗衣機鍵的手亦不屬於她。但由該女友人已於去年中離港前往英國，故未能出庭作供。

當時馮官就此曾表示，此情況下被告是選擇「肩負提證」，即使毋須達至毫無合理疑點，亦要提出一定證據，證明Yan是開動洗衣機的人。

但黃官強調，舉證責任在控方，「這明顯令人擔心」馮官的處理有違法律原則，對他的觀察「感到不安」。上訴人供稱片段不是她拍，按洗衣機鍵者亦非她，若其說法為真或可能為真，則須裁定上訴人無罪。故黃官終裁定黃綺婷上訴得直，撤銷定罪及刑罰。