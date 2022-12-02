7-Eleven換購 冬日限量版 姆明一族保溫瓶

姆明一族向來深受歡迎，7-Eleven早前推出8款環保隨行袋後，最近又宣佈推出4款限量版mini保溫瓶，讓一眾粉絲過一個暖笠笠聖誕！4款分別以黃、藍、紅和綠色作主調的mini保溫瓶，齊集姆明、歌妮、小美、史力奇等8個人氣角色，絕對令粉絲們愛不釋手；至於內膽以食品級304不鏽鋼製造，加上雙層真空設計，既保冷又保溫，而且瓶身約14cm高，攜帶方便零負擔。

4款分別以黃、藍、紅和綠色作主調的mini保溫瓶，齊集姆明、歌妮、小美、史力奇等8個人氣角色。

聖誕限定驚喜組合由12月尾7日早上7時開始，只需以8張印花加$99，即可隨機換購環保隨行袋及mini保溫瓶各1件。

同場加映：保暖披肩

為滿足一眾姆明粉絲，今次7-Eleven推出聖誕限定驚喜組合價，由12月尾7日早上7時開始，只需以8張印花加$99，即可隨機換購姆明環保隨行袋及mini保溫瓶各1件，數量有限，換完即止。此外，更有兩款披肩可以同時換購，由小美及史力奇擔任主角，以100%回收聚酯纖維打造，手感柔軟，於限定日子內任何消費加$88即可換領，公司開Party交換禮物又多一個選擇了！

小美柔軟披肩以墨灰色作主調，容易配襯不同顏色的衣服。

湖水藍色的史力奇柔軟披肩，印有史力奇於叢林中為樹精們演著手風琴的畫面。

限量版mini保溫瓶換購詳情：

由即日起至 2023 年 1 月 3 日，顧客於 7-Eleven 分店*購物滿$20#即可享印花 1 張。其後每$10 可獲多1張印花，如此類推。由2022年12月7日早上7時起至2023年1月6日，儲齊 10張 印花加$120，即可隨機換購「mini 保溫瓶」2 個；或儲齊 8 張印花加$65，即可隨機換購「mini 保溫瓶」1 個。數量有限，換完即止，不設訂貨。

yuu會員換領優惠：

由 2022 年 12 月 7 日起至 2022 年 12 月 8 日，yuu 獎賞計劃會員專享可以 8,800 yuu 積分加 $38，隨機換購「mini 保溫瓶」1 個。 兌換日期:2022 年 12 月 7 日早上 7 時起至 2022 年 12 月 9 日。

聖誕限定驚喜組合換購詳情：

由 2022 年 12 月 7 日早上 7 時起至 2023 年 1 月 3 日止，儲齊 8 張印花加$99，即可隨機換購 「環保隨行袋」 及「mini 保溫瓶」各1件，兩款產品款式隨機換購。數量有限，換完即止，不設 訂貨。

姆明一族披肩換購詳情：

由2022 年 12 月 7 日早上 7 時起至 2023 年 1 月 6 日，任何消費#加$88，或 yuu 會員以 8,000 yuu 積分+$45，即可換購「柔軟披肩」1 件。數量有限，換完即止，不設訂貨。