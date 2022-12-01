修線條、減脂一直都是女士們的終身事業， 你都有這個煩惱嗎？儘管身邊朋友說我四肢纖瘦，但我亦有「鬼鼠肉」、身型不夠FIRM的苦惱，除了靠「少食」、運動來維持身材，亦少不了靠優質儀器來省時、快速地幫我雕塑身形。

從事美容行業超過10年的我，當然相信有醫學報告證實的修身減脂儀器，而且做數次便立即見效！不過爭議點在於究竟這類型的儀器會否反彈。老實說，靠運動改善身形亦需要配合飲食及長期運動來維持，所以增肌減脂儀器亦有其保養期來把最佳效果維持得更持久 。

我留意到市場上比較熱捧而有效的修缐條、塑型消脂、減肥儀器大致有三個：

EMSCULPT NEO增肌減脂、CoolSculpting冷凍溶脂、Vanquishme隔空溶脂，以上三部減肥儀器都是做到一定的溶脂功效，亦是醫學美容級的減肥療程，令到脂肪細胞凋亡，是可以令到身形更纖幼，增加身體的肌肉量，身體肌肉更加有力，靜態消耗也會比從前更好。而要做到真正無痛、無創傷性、增肌減脂的療程就只有EMSCULPT NEO！

圖片來源：EMSCULPT NEO增肌減脂、CoolSculpting冷凍溶脂、Vanqioshme隔空溶脂 （左至右）

marier Skincare引入最新EMSCULPT NEO增肌減脂！療程結合了專利HIFEM+結合SYNCHRODE波段雙重技術，能量深入肌肉及脂肪層，30分鐘令肌肉高頻收縮達致增肌成效，同時將脂肪層加熱至45度，直接令脂肪細胞凋亡。而最新的側腰療程更是針對難減的側腰部位，新機頭能量可以覆蓋腹外斜肌、腹內斜肌及腹橫肌，針對運動難以鍛練的肌肉部位，令大家都可以速成趨之若鶩的「螞蟻腰」。

的確，好身材是需要後天的努力，所以我把我維持身材的秘訣毫無私心地推薦給讀者們，我是其中一個成功例子。之前大約做Emsculpt 25次左右，當肌肉變得結實，而家基本上我一個月只需要做一次Neo，就已經可以維持得很好。而且最近做一些水上運動及跳舞運動，也比從前更有力，也不容易拉傷肌肉。希望讀者可以了解嘗試更多，選擇合適自己維持健康身材的方法。大家一起努力！