機場快綫推三大優惠！ $1機場快綫車票｜指定人士享免費或半價｜的士轉乘優惠

聖誕節及新年快到，打算出外旅遊鬆一鬆的朋友要留意了！機場快綫宣布於聖誕節及新年假期推出連串驚喜優惠，除了「$1機場快綫車票」、小童免費長者半價優惠，還有的士轉乘優惠，即看詳情！

搶$1機場快綫車票 名額10,000份

港鐵將於12月7日 (三) 推出「搶HK$1機場快綫車票」優惠， 大家只需要登記成為MTR Mobile登記用戶，即可於當日下午2時起，透過MTR Mobile內的「我的獎賞」，以先到先得形式搶HK$1機場快綫車票，名額10,000份！

$1車票優惠碼會在24小時內加到「我的獎賞」內的「禮品」頁面， 由活動翌日起至2023年1月31日，經MTR Mobile或港鐵網站輸入優惠碼，即可以$1購買機場快綫成人或小童單程票一張 (香港站、九龍站或青衣站出發均可)！

$1機場快綫車票，搶完就無！

機場快綫 小童免費、長者半價優惠

另外，由2022年12月16日至2023年1月29日，3至11歲的小童使用有效的小童八達通可免費乘搭機場快綫，而65歲或以上的長者使用有效的長者八達通或樂悠咭，亦可享半價乘搭機場快綫。

機場快綫 的士轉乘優惠

由2022年12月16日至2023年6月30日，乘客只需經MTR Mobile跳轉至預約的士平台「etaxi」，預約的士前往香港站、九龍站或青衣站轉乘機場快綫，即可以7 折優惠購買機場快綫車票前往機場；回程於「etaxi」以原價購買機場快綫車票，再轉乘的士前往目的地，亦可享30%車票等值之的士車費回贈，以扣減的士車資。

機場快綫 的士轉乘優惠

「機鐵仔」限量精品

於2022年12月20日至24日期間，「機鐵仔」亦會於機場快綫香港站、九龍站及青衣站快閃現身，派發限量版「機鐵仔」精品套裝。每套精品套裝有齊出門必需防疫裝備，設計得意可愛，先到先得，送完即止。