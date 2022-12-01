日本高中推蟋蟀可樂餅 學生大讚意外地好吃

早前報道過日本兵庫縣一間肉店推出的「究極神戶牛可樂餅」，下單後要等足足32年，非常誇張！而近日日本《共同社》報道德島縣一間高中的營養午餐，當中的可樂餅同樣令人驚訝，因為加入了一種特別的食材 —— 就是蟋蟀！蟋蟀可樂餅你食過未？

蟋蟀可樂餅 你敢吃嗎？

位於德島縣的小松島西高中﹐近日與從事蟋蟀生產與商品開發的德島大學創新企業Gryllus合作，在本周一(28日)的營養午餐中，提供添加了乾燥蟋蟀粉的南瓜可樂餅。過程中學生不會看到蟋蟀本體，但就可以透過吃下可樂餅而攝取蟋蟀的豐富營養。

蟋蟀含豐富蛋白質，問題是你敢不敢吃……

可樂餅 (示意圖)

當地傳媒訪問其中一名試食的高中男生，他表示自己討厭看見昆蟲，但這個蟋蟀可樂餅意外地好吃，亦吃不出裡面含有蟋蟀的成份。不過，校方考慮到有人知道食物添加蟋蟀或會感到害怕，因此學生與教職員也可以自由選擇要不要吃。

據悉這道「蟋蟀可樂餅」其實是校內家政科的作業，由於課堂上經常會接觸有關道德消費、食物浪費及糧食危機等社會議題，學校於是將使用蟋蟀的菜式定為作業。在校內經過投票後，最後選擇了排名第一的可樂餅作為實驗菜式。

以「蟋蟀粉」代替絞肉，與南瓜混合後再製成可樂餅

MUJI亦曾推出蟋蟀零食

其實聯合國糧農組織(FAO) 早在2013年建議將食用昆蟲，作為解決糧食危機方案。而日本無印良品(MUJI)亦曾在網店推出「蟋蟀仙貝」及「蟋蟀橙味朱古力棒」，據稱是因為蟋蟀含有豐富蛋白質、鈣、鐵等，而且飼養蟋蟀所消耗的水、飼料以至排出的溫室氣體，都比飼養家畜少得多。蟋蟀的飼養方法亦相對簡單，不須太多的水或飼料，而且只要35天就能長到成蟲。

蟋蟀仙貝