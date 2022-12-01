鄭欣宜宣布2023年再開騷 3月一連三場紅館演唱會

鄭欣宜 (Joyce) 今年6月完成《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》紅館騷，本月又與MIRROR成員Anson Lo舉行《神の拉闊音樂會》，最近又入選叱咤《我最喜愛女歌手》5強，風頭一時無兩之際，想不到又有好消息宣布！

Joyce日前宣布2023年3月16日至18日將假紅館舉行一連三場「AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」，12月12日起東亞銀行信用卡優先訂票，票價分別港幣$880、$580和$380。

相隔不足一年，鄭欣宜再開紅館演唱會！

半透視黑裝躺泥土拍海報

日前公布的演唱會海報上，Joyce以全身黑色半透視造型亮相，性感有型，她躺在濕潤泥土上，擺出不同的型格甫士，仿如一粒種子在蓄勢待發，充滿生命力。相隔九個月再踏紅館開騷，Joyce非常興奮和期待，上次演唱會尾場4度encore，她承諾觀眾盡快再開騷，果然言出必行。她對fans說：「我哋勾過手指尾架嘛，我講得出做得到，你哋呢？See you there！」

Joyce說：「今年6月在紅館舉行『BETWEEN US演唱會』，今次可以話係Part 2，因為一年內再開第二次演唱會。而今次『BELIEVE US』演唱會我將會準備更多、更精彩、更豐富嘅表演畀大家聽同埋睇。」上次紅館演唱會，Joyce跟歌迷分享心深處的秘密，例如恐懼。今次呢？她說：「今次會回應返上次演唱會，對人生、對世界嘅一啲疑問。」

預告嘉賓陣容「好黐線」？

被問到演唱會表演嘉賓，Joyce笑說自己天馬行空地寫了一個邀請名單，約有二十幾位嘉賓：「日前開會時，我輕輕講咗幾個人名，啲同事嘅反應係『嘩』！嘻嘻，我唔知係覺得我黐線，定係我諗嘅嘉賓黐線呢？」

至於歌單，Joyce更以「不得了」來形容，她說：「梗係不得了啦，雖然我哋只係相隔唔夠一年再開騷，但我好榮幸地多咗好多新歌和新project，會有更多好歌同大家分享。」

究竟會有咩嘉賓呢？

鄭欣宜 訪問及花絮短片：

Believe Us 鄭欣宜演唱會2023

演唱會詳情：

AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023

日期：2023年3月16至18日（星期四/五/六）

時間：8:15pm

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$880 / HK$580 / HK$380

主辦機構：寰亞娛樂 / 東亞娛樂

冠名贊助：AIA

東亞銀行信用卡優先訂票

優先訂票日期：2022年12月12日 (上午10時) 至12月14日 (晚上11時59分)

優先訂票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式