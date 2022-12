麥當勞推Baby MIRROR Mini 公仔｜16款限量鏡仔卡輪流登場

麥當勞聯乘MIRROR的驚喜浪接浪!繼早前宣布推出Baby MIRROR限量版主題包裝盒後,今日麥當勞再次為一眾鏡粉帶來驚喜 —— 袖珍易攜、大家可以隨身攜帶的 Baby MIRROR Mini 公仔!另外,麥當勞App用戶獨家專享換購16款限量「鏡仔卡」,即睇詳情!

Baby MIRROR Mini 公仔

破天荒聯乘 Baby MIRROR Mini 公仔

是次全系列共12款的Baby MIRROR Mini 公仔 將會分成4套於12月8日正式發售,每套會有3款 Baby MIRROR Mini 公仔,更多預購詳情將於 12 月 6 日(下週二)公佈,數量有限,售完即止。鏡粉們要密切留意了!

16款 MIRROR「鏡仔卡」輪流推出

另外,由12月5日起,麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS 必歎] $33 麥炸雞(2 件)配飲品」、「[BOSS 必歎]$36 爆 蒜麥炸雞(2 件)配飲品」、「 [All in One] $36 麥炸雞薯蓉套餐」、「[All in One] $39 爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 $10 配麥炸雞(1 件)」等優惠,即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張!全套16款「鏡仔卡」將會分四星期推出,當中包括12位成員的個人卡以及4款組合卡。

下星期一起,由姜濤、Stanley及Tiger的個人卡打頭陣, 加上1款組合卡,總共推出4款「鏡仔卡」供粉絲換領。

Tiger個人「鏡仔卡」 姜濤個人「鏡仔卡」 Stanley個人「鏡仔卡」

Alton、Ian、Lokman及Frankie的組合「鏡仔卡」

期間限定美食登場



爆蒜麥炸雞



Baby MIRROR 分享盒 –

限量版主題分享盒上印有 Baby MIRROR 共 12 位成

員的肖像,分享盒包括 2 件爆蒜麥炸雞、2 件原味麥

炸雞、2 份香滑薯蓉、2 杯中汽水和 2 件朱古力吉士

批,最適合同朋友分享!

全新香滑薯蓉



Shake Shake 薯條日式咖哩味調味粉