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麥當勞推Baby MIRROR Mini 公仔｜16款限量鏡仔卡輪流登場

by editorial

麥當勞聯乘MIRROR的驚喜浪接浪！繼早前宣布推出Baby MIRROR限量版主題包裝盒後，今日麥當勞再次為一眾鏡粉帶來驚喜 —— 袖珍易攜、大家可以隨身攜帶的 Baby MIRROR Mini 公仔！另外，麥當勞App用戶獨家專享換購16款限量「鏡仔卡」，即睇詳情！

Baby MIRROR
Baby MIRROR Mini 公仔

破天荒聯乘 Baby MIRROR Mini 公仔

是次全系列共12款的Baby MIRROR Mini 公仔 將會分成4套於12月8日正式發售，每套會有3款 Baby MIRROR Mini 公仔，更多預購詳情將於 12 月 6 日(下週二)公佈，數量有限，售完即止。鏡粉們要密切留意了！

Baby MIRROR
Baby MIRROR
Baby MIRROR
Baby MIRROR

16款 MIRROR「鏡仔卡」輪流推出

另外，由12月5日起，麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS 必歎] $33 麥炸雞(2 件)配飲品」、「[BOSS 必歎]$36 爆 蒜麥炸雞(2 件)配飲品」、「 [All in One] $36 麥炸雞薯蓉套餐」、「[All in One] $39 爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 $10 配麥炸雞(1 件)」等優惠，即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張！全套16款「鏡仔卡」將會分四星期推出，當中包括12位成員的個人卡以及4款組合卡。

下星期一起，由姜濤、Stanley及Tiger的個人卡打頭陣， 加上1款組合卡，總共推出4款「鏡仔卡」供粉絲換領。

Baby MIRROR
Tiger個人「鏡仔卡」
Baby MIRROR
姜濤個人「鏡仔卡」
Baby MIRROR
Stanley個人「鏡仔卡」
Baby MIRROR
Alton、Ian、Lokman及Frankie的組合「鏡仔卡」

期間限定美食登場

Baby MIRROR

爆蒜麥炸雞
Baby MIRROR

Baby MIRROR 分享盒
限量版主題分享盒上印有 Baby MIRROR 共 12 位成
員的肖像，分享盒包括 2 件爆蒜麥炸雞、2 件原味麥
炸雞、2 份香滑薯蓉、2 杯中汽水和 2 件朱古力吉士
批，最適合同朋友分享！
Baby MIRROR
Baby MIRROR 分享盒
限量版主題分享盒上印有 Baby MIRROR 共 12 位成
員的肖像，分享盒包括 2 件爆蒜麥炸雞、2 件原味麥
炸雞、2 份香滑薯蓉、2 杯中汽水和 2 件朱古力吉士
批，最適合同朋友分享！

Baby MIRROR

全新香滑薯蓉
Baby MIRROR

Shake Shake 薯條日式咖哩味調味粉

Baby MIRROR

全新朱古力吉士批