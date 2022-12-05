麥明詩新戀情曝光後 被嘲坐經濟位「咁cheap」｜IG再度霸氣回應

「十優港姐」麥明詩雖然已淡出娛樂圈，但感情生活依然備受關注，日前她被發現與曾參加TVB《衝上雲霄大選》的前機師盛勁為到北海道旅行，兩人被拍到一同排隊等上機，各自的背包掛着同款烏龜公仔；在飛機上，麥明詩亦毫不避忌靠在男方膊頭入睡，十分甜蜜！

麥明詩新戀情日前曝光！

盛勁為曾為港龍副機師，2020參加TVB舉辦的《衝上雲霄大選》獲得亞軍，不過之後未有在娛樂圈發展，現時任職保險業

麥明詩被嘲坐經濟位「咁cheap」 IG反擊：

新戀情曝光後，網上議論紛紛，事隔一日麥明詩亦終於更新IG限時動態，不過並非回應戀情，而是分享一張討論區截圖 —— 有網民留言指「佢(麥明詩)都要坐經濟位！」後來又有人回應：「又係喎，抵被人影咁都慳錢咁cheap！」對此麥明詩大方承認：「係呀，我仲要用準備過期嘅Asia miles嚟換添」

過往曾多次霸氣回應

其實過往麥明詩都多次回應網民留言，獲稱讚「霸氣」及「高EQ」！例如早前她以超性感低胸打扮現身畫廊，引起網民熱論，有留言揶揄她「讀到10優又點？又係拋胸」，狠批麥明詩「好cheap」。麥明詩親自留言回應：「當然要讀書啦，讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得！」

麥明詩又曾因被批「好多拜拜肉」、「建議你減肥」，於是借特首金句反擊：「一年前嘅我，的確好瘦，係，今日嘅我，多咗肥肉，有肚腩。點解？以結果為目標，依家唔使上電視，咪降低咗身形目標囉（同樣道理，萬一有廣告需要，我都可以好快達到目標㗎）」