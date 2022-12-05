Edan呂爵安為《過時·過節》連踩十八場謝票 自爆與屋企人溝通不多

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安 (Edan) 、談善言、袁澧林、盧瀚霆 (Anson Lo)及馮素波等演出的《過時·過節》，已經踏入第二週上映，累積票房更即將衝破800萬！為答謝觀眾，首次參與電影正劇演出的Edan昨 (4日) 現身九龍及新界多家戲院，連踩18場謝票親身答謝粉絲支持！

Edan 呂爵安為《過時·過節》謝票

雖然每場謝票場時間有限，不過Edan都耐心跟觀眾交流，盡量回答粉絲的提問。被問到《過時·過節》對他的影響，Edan表示：「其實自己對演戲一直有一種迷惘，唔係好知道點樣為之好同唔好，尤其今次係比較正劇嘅處理，同大家睇過嘅《大叔的愛》嗰種截然不同，所以今次好幸運今次遇到導演Eric、毛姐同君豪哥呢班前輩，同我傾好多偈，不停調整我，令我有好多得著，包括係漸漸明白多咗演戲係點嘅一回事，更加要深入啲了解導演想帶出嘅message。」

Edan連踩18場謝票

Edan自爆與屋企人溝通不多

電影中一眾角色因溝通不善而結下難解的結，Edan坦白自己在這方面也不太處理得宜：「我自己私底下喺屋企都唔係同屋企人有好多溝通，喺屋企似我家姐談善言戲中角色阿琪咁，唔係好出聲，由細到大好少同屋企人講心事。不過親身經歷呢部戲，我都有學習同屋企人多啲溝通，珍惜好緊要，所以呢部電影對我嘅意義已經超越一部作品，對人生有一定影響。加上我仲係好需要阿媽嘅照顧，所以唔會好似導演咁離家出走，哈哈！」而身旁的導演曾慶宏也打趣回應：「放心，我而家有同屋企人見面同食飯嘅！」

Edan清唱主題曲答謝觀眾

至於不少粉絲問到戲中阿陽與雀仔Anson Lo的關係，Edan回應說：「係好朋友嘅關係囉，不過如果喺電影嘅時空就未必會帶雀仔返屋企食飯啦，因為要帶咗我阿爸君豪哥返去齊齊整整食餐飯先！」Edan由下午跑戲院到晩上，粉絲們都相當熱情的歡呼和鼓勵，一向寵粉的Edan亦不禁清唱幾句電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》，不少粉絲更陪同Edan大合唱，場面相當溫馨！